Генеральный директор Торговой палаты Майт Палтс: Без предприимчивых людей невозможно построить развивающееся и успешное государство

Для начала необходимо понять, что для сотрудничества всегда нужны как минимум две заинтересованные в нем стороны, но для того чтобы они встретились, кто-то должен взять на себя инициативу и сделать первый шаг. Я убежден в том, что большинство предпринимателей найдут время и возможность для того, чтобы передать молодежи свой опыт, если кто-то объяснит им, чего от них ждут, и при необходимости поможет им продумать весь процесс. Предприниматель — не педагог, и не все рождены для того, чтобы читать лекции и выступать. Зачастую изначальное препятствие связано именно с этим: школа предполагает, что предприниматель может прийти в указанный день и в указанное время и провести блестящую презентацию, и если предприниматель, получив соответствующее приглашение, отвечает, что он не может прийти, школа делает вывод, что он не хочет сотрудничать. С помощью небольшого пояснения, поддержки или необходимых для презентации направляющих вопросов такое препятствие, как правило, удается устранить, и стороны находят подходящее всем время, при условии, что проведение презентации планируется достаточно задолго. Я думаю, что одна из задач руководителя школы должна состоять в общении и поддержании контакта с местными предпринимателями.