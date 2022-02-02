Генеральный директор Торговой палаты Майт Палтс: Без предприимчивых людей невозможно построить развивающееся и успешное государство
- Много лет назад торговая палата создала аналитический центр обучения предпринимательству и инициировала составление программы обучения предпринимательству ”Я предприимчивый!”. Для чего это было сделано?
- Программу обучения предпринимательству ”Я предприимчивый!” можно считать основоположником нынешних программ и занятий, в которых систематически затрагивается тема предприимчивости и обучения предпринимательству. Подготовка программы началась в 2006 году, когда по инициативе Торговой палаты была сформирована универсальная рабочая группа, чтобы подумать над тем, что в точности означает предприимчивость и что нужно делать для того, чтобы наша молодежь была более предприимчивой.
Не все должны стать предпринимателями, но предприимчивость как личностное качество важна повсюду. Ее можно считать также столпом успешного государства, и поэтому развитие предприимчивого образа мышления и разработка образовательной системы, способствующей развитию предприимчивости, всегда играли очень важную роль для Торговой палаты. Без предприимчивых людей невозможно построить развивающееся и успешное государство.
- За пять лет обучение предпринимательству было введено в 63 % школ, то есть на сегодняшний день его проводят 363 школы. Как стимулировать ввести обучение предпринимательству те школы, которые еще не присоединились к сети?
- Цель школы заключается в том, чтобы подготавливать учеников к будущей жизни, где они должны будут самостоятельно справляться с возникающими проблемами. Обучение предпринимательству помогает молодежи лучше понять, что значат работа, ответственность, самостоятельность и сотрудничество. Разумеется, нельзя возлагать всю ответственность только на школу, но происходящее в школе, бесспорно, очень сильно влияет на развитие молодежи. На месте руководителей школ я старался бы использовать все возможности для того, чтобы предлагать лучшие знания и лучший опыт для будущего детей. Обучение предпринимательству и ученические фирмы или прочие программы предприимчивой школы помогают этого достигать. То, что на сегодняшний день обучение предпринимательству ведется уже в 63 % школ, — это результат очень большой работы, и все руководители школ и преподаватели по предпринимательству, которые помогли этого достичь, заслуживают признательности.
- Директор Табасалуской гимназии сказал, что для того чтобы быть успешным, руководитель школы должен относиться к школе как к бизнесу. Могут ли школы чему-то научиться у предприятий?
- Школа, библиотека, медицинский центр и предприятие — это организации, и определенные принципы ведения деятельности и работы у них всегда аналогичны. Каждая успешная и развивающаяся организация имеет цели, которые руководитель должен стараться достигать. Различие состоит в том, что если заурядное предприятие, скорее всего, завершит свое существование, и его собственники рано или поздно сменят руководителя, то в управлении школой больше критериев успешности, и часто они более сложны. А в жизни происходит так, что ты получаешь то, что измеряешь. Поэтому в управлении школами следовало бы стараться больше использовать показатели управления и результативности. Разработка показателей и целей уже представляет собой развивающий процесс для школы.
- Как рынок труда со временем изменился так, что теперь знания в области предпринимательства необходимы каждому человеку?
- Базовые принципы не сильно изменились. В демократическом обществе с открытой рыночной экономикой важно, чтобы люди понимали, как протекают соответствующие процессы и что нужно делать для того, чтобы быть успешным. Однако каждый человек сам несет ответственность за то, насколько хорошо или плохо он справляется.
Изменение характера работы обуславливает установление определенных требований. Монотонной работы на линии, где человек изо дня в день выполняет одну операцию, становится все меньше. Вместо нее появляется такая работа, для которой важны инициативность, креативность и умение видеть картину широко. Также все меньше наблюдаются отношения подчиненности между работодателем и работником. Успешный работник всегда является своего рода работодателем и предпринимателем. Все больше ценятся такие работники, которые задумываются над тем, как они могли бы способствовать саморазвитию и развитию предприятия.
- Помогает ли будущему работнику на собеседовании сильное обучение предпринимательству и развитию карьеры, и если да, то каким образом?
- Разумеется, любой опыт, который хоть как-то связан с предприимчивостью и ответственностью, повышает ценность будущего работника в глазах работодателя. Волонтерская работа и практика в общине тоже дают полезный опыт, который работодатели ценят все больше. Рассказывая о себе, молодежь зачастую должна отмечать именно такую деятельность, поскольку реального опыта работы у нее может быть мало.
- Какого работника вы ищите сами как работодатель?
- Будучи исполнительным директором предприятия, я всегда ищу в будущих коллегах блеск в глазах и предприимчивый настрой. Прежде всего, мы ищем человека, который влился бы в коллектив, и только потом навыки. Очень-очень важны сотрудничество и хорошие взаимоотношения людей, без них практически невозможно создать развивающуюся организацию.
- Поведение предприимчивых людей и людей, обладающих знаниями в области предпринимательства, в кризисных ситуациях как-то отличается от поведения остальных людей?
- В течение последних двух лет нас всех испытывали на прочность. Многие люди сломились, не справились. Предприимчивые люди, как правило, лучше умеют адаптироваться и стараются видеть новые возможности даже тогда, когда дела не ладятся. Однако этот навык можно развивать. В этом плане людям, обладающим знаниями и опытом в области предпринимательства, конечно, легче. Главное — не опускать руки. Если вам тяжело, подумайте, каковы ваши сильные и слабые стороны. По возможности научитесь чему-то новому. В кризисное время курсы предпринимательства, которые государство часто предлагает бесплатно, всегда очень популярны.
- Как вы думаете, чему кризис научил учебные заведения, а значит и молодежь?
- Конечно, тому, что при необходимости мы должны быть способны быстро реорганизовывать работу и использовать все современные возможности общения и обучения. Динамичность имеет ключевое значение при выходе из таких ситуаций. Для школ большим пробным камнем было найти и таких учеников, которые не могли хорошо справляться с новой ситуацией, и предложить им индивидуальный подход. Хотя это важно и в нормальных условиях: школа должна не уравнивать учеников, а развивать их в максимальном соответствии с возможностями и потенциалом каждого ученика.
- Обучение предпринимательству и развитию карьеры должно быть практичным. По-прежнему встречаются такие предприятия, которые не видят своей роли во вкладывании в систему образования, но в то же время ждут от школ молодежь с жизненными знаниями и навыками. Что делать, чтобы сотрудничество было непрерывным и выгодным для обеих сторон?
Для начала необходимо понять, что для сотрудничества всегда нужны как минимум две заинтересованные в нем стороны, но для того чтобы они встретились, кто-то должен взять на себя инициативу и сделать первый шаг. Я убежден в том, что большинство предпринимателей найдут время и возможность для того, чтобы передать молодежи свой опыт, если кто-то объяснит им, чего от них ждут, и при необходимости поможет им продумать весь процесс. Предприниматель — не педагог, и не все рождены для того, чтобы читать лекции и выступать. Зачастую изначальное препятствие связано именно с этим: школа предполагает, что предприниматель может прийти в указанный день и в указанное время и провести блестящую презентацию, и если предприниматель, получив соответствующее приглашение, отвечает, что он не может прийти, школа делает вывод, что он не хочет сотрудничать. С помощью небольшого пояснения, поддержки или необходимых для презентации направляющих вопросов такое препятствие, как правило, удается устранить, и стороны находят подходящее всем время, при условии, что проведение презентации планируется достаточно задолго. Я думаю, что одна из задач руководителя школы должна состоять в общении и поддержании контакта с местными предпринимателями.
Программа обучения предпринимательству и развитию карьеры «Успех и действие» поддерживает школы при проведении обучения предпринимательству и развитию карьеры, а также при приоединении к программам ученических фирм Junior Achievement Eesti и к образовательной программе «Предприимчивая школа». Программу «Успех и действие» реализует Департамент по делам образования и молодежи при поддержке Европейского социального фонда. Более подробная информация: www.ettevõtlusõpe.ee/eng-rus/.