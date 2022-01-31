31.01.2022, 16:51
СМИ: Россия в случае вторжения на Украину может зайти через Чернобыльскую зону отчуждения
ФОТО: Andres Putting
Россия может использовать Чернобыльскую зону отчуждения для вторжения на Украину — это кратчайший путь до Киева, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на SkyNews.
Возросшая российская угроза побудила Украину активизировать свое развертывание в зоне отчуждения, направив за последние два месяца еще 7500 пограничников.
"Мы усилили охрану, мы увеличили количество патрулей, и мы увеличили количество людей в этих патрулях", — заявил подполковник Государственной пограничной службы Украины Юрий Шахрайчук.