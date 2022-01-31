Зимние виды
31.01.2022, 14:10

Как в СССР: белорусским спортсменам на Олимпийских играх в Пекине запретили общаться с "неправильными" журналистами

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Фото: Scanpix
Членам спортивной делегации Беларуси на Олимпийских играх в Пекине разрешено общаться только с представителями СМИ, аккредитованными Национальным олимпийским комитетом (НОК) Беларуси.

Об этом сообщает ”Матч ТВ” со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

На летних Играх в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подвергла критике некоторые решения тренеров и руководства комитета, после чего НОК отстранил ее от участия в Олимпиаде ”по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием”.

По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее попытались вывезти из Японии на родину без ее согласия.

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