Как в СССР: белорусским спортсменам на Олимпийских играх в Пекине запретили общаться с "неправильными" журналистами

Об этом сообщает ”Матч ТВ” со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

На летних Играх в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская подвергла критике некоторые решения тренеров и руководства комитета, после чего НОК отстранил ее от участия в Олимпиаде ”по заключению врачей в связи с эмоционально-психологическим состоянием”.

По словам спортсменки, на нее было оказано давление и ее попытались вывезти из Японии на родину без ее согласия.