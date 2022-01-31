Перевернулся автобус с игроками латвийского футбольного клуба

Футбольный клуб "РФШ" из Латвии попал в аварию: автобус клуба вылетел на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем, в результате чего перевернулся. Игроки и персонал клуба отделались ушибами разной степени тяжести, трое пострадавших попали в больницу. Об этом в инстаграме сообщила пресс-служба команды.



"В субботу вечером, возвращаясь с контрольного матча в столице Финляндии Хельсинки, автобус футбольного клуба "РФШ" попал в автомобильную аварию. Примерно в 40 км от Риги автобус столкнулся с автомобилем на встречной полосе. Хотя скорость была невысокой из-за плохой погоды, избежать столкновения не удалось. После удара автобус вылетел с дороги и упал в кювет.

Вместе, помогая друг другу, всем игрокам и персоналу удалось выбраться из автобуса через аварийный люк. Двум игрокам клуба РФШ и одному сотруднику на месте оказали первую помощь, но позже они были доставлены в больницу. Многие находились в шоке сразу после аварии.

В ближайшие дни одному из игроков предстоит операция на носу. В целом, несколько членов "РФШ" получили различные травмы, но это не угрожает их профессиональной карьере. Многие получили ушибы и травмы зубов, но, учитывая серьезность аварии, команде очень повезло. Никто не погиб, и особо болезненных последствий удалось избежать.

"РФШ" в настоящее время не располагает дополнительной информацией об автомобиле, который разбился. Клуб благодарит службы скорой помощи, а также всех водителей, которые останавливались, своевременно вызывали полицию и врачей и подбирали на своих машинах пострадавших и замерзших пассажиров автобуса", – сказано в заявлении.

В минувшем сезоне команда "РФШ" впервые в истории стала чемпионом Латвии по футболу.