Глава МИД Британии: путинским олигархам не спрятаться от наших санкций

Выступая в воскресенье в телеэфире Би-би-си, Лиз Трасс сказала, что под новые санкции могут попасть российские финансовые учреждения, энергетические компании и любые фирмы и лица, поддерживающие российскую власть.

"Сейчас санкции по закону узконаправлены: мы можем вводить их только против компаний, которые прямо замешаны в дестабилизации Украины. Мы хотим расширить охват, так чтобы под санкции могла попасть любая компания, представляющая интерес для Кремля, и сам российский режим, чтобы путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российское государство, некуда было спрятаться", — пояснила Лиз Трасс в другом интервью — британскому телеканалу Sky News.

"Ничто не исключено", — сказала Трасс, отвечая на вопрос, коснутся ли санкции недвижимости в Лондоне, которой владеют "путинские олигархи".

"Мы не собираемся вдаваться в подробности, против кого именно и какие именно санкции мы введем, но эти законодательные акты позволят нам поражать гораздо более широкий круг целей, так что ни у кого не будет оснований думать, что он защищен от санкций", — добавила глава британского МИД.

Ожидается, что Трасс внесет в парламент дополнения к законам о санкциях уже в понедельник.

Говоря о британской помощи непосредственно Украине, Лиз Трасс снова сказала в эфире Би-би-си, что отправка туда британских солдат в случае войны очень маловероятна, но Великобритания помогает украинцам оружием и инструкторами, которые уже обучили около 20 тыс. украинских военных.

"Украинцы будут сражаться […] Путин увязнет в этой трясине", — заявила Трасс.

Но упор Великобритания и ее союзники вместе с Украиной, по словам министра, делают на упреждение войны.

"Мы делаем все возможное, чтобы мерами сдерживания и путем дипломатии убедить его [Путина] воздержаться [от вторжения]", — сказала Трасс в эфире Би-би-си.

Лиз Трасс также сообщила, что намерена на предстоящей неделе посетить Украину.

"С нетерпением ожидаю поездку на Украину на следующей неделе, чтобы поддержать", — написала она в "Твиттере".