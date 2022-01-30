Боррель: Евросоюз разрабатывает меры против стратегических амбиций России

”Мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые повлекут серьезный ущерб для российской экономики и финансовой системы. Мы также рассматриваем меры экспортного контроля с долгосрочным эффектом, предусматривающие отказ России в продукции, необходимой ей для реализации своих стратегических амбиций”, — заявил он.

Боррель считает, что Россия на международной арене ведет ”войну нервов”. Дипломат указал, что ЕС озаботились не только разработкой санкций, но и усилением своей энергетической устойчивости ”за счет сотрудничества с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа”, если с российской стороны последуют перебои, пишет РБК.

Кроме того, дипломат пообещал ”соответствующую реакцию” на решение России расширить черный список невъездных лиц. Речь идет об объявленном 28 января российским МИДом запрете на въезд в Россию руководителям ”отдельных европейских ЧВК” (частных военных компаний), представителям силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти стран Евросоюза. По мнению Борреля, такое действие со стороны российских властей ”подпитывает атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации”.

ЕС готовит пакет санкций в отношении России из-за обострения ситуации вокруг Украины. При этом единства относительно ограничительных мер среди стран-членов Евросоюза нет. 29 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете El Mundo рассказал, что разногласия касаются масштаба санкций против России, а также оказания военной помощи Украине.

Как писала Financial Times, ЕС разрабатывает санкции против энергетического сектора России, в том числе против новых газовых проектов. Но по информации Bloomberg, пакет, включающий подобные ограничения, не согласна поддержать Германия. Однако страна согласна ввести санкции против российских банков, госпредприятий и олигархов.