Финал у шпажисток на Гран-при в Дохе был эстонским. Победила Лехис

В первом круге Лехис одолела итальянку Марту Феррари, во втором - Лауру Штехли из Швейцарии, в 1/8 финала - Альберту Сантуччио из Италии, в четвертьфинале - полячку Ренату Кнапик-Мязгу, а в полуфинале - американку Мари-Флоранс Кандассами, сообщил портал rus.err.

Диффер на пути к финалу победила Лорен Ремби из Франции, Кайлин Син Ян Хси из Гонконга, Полин Бруннер из Швейцарии, венгерку Анну Куни и эстонку Эрику Кирпу.

На стадии 1/4 финала Эрика Кирпу обыграла еще одну представительницу Эстонии Ирину Эмбрих.

Кристина Кууск, Каролийне Лойт и Вероника Зуйкова вылетели в первом раунде.

У мужчин из представителей Эстонии Илиан Бобров ограничился первым кругом, а Стен Прийнитс дошел до второго раунда.