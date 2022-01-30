30.01.2022, 19:52
Сборная России по биатлону взяла золото на чемпионате Европы в сингл-миксте, Эстония 12-я
Foto: Jassu Hertsmann
В немецком Арбере завершился открытый чемпионат Европы в одиночной смешанной эстафете. Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова выиграли золото в сингл-миксте. Эстония заняля 12-е место.
Сборная России взяла золото чемпионата Европы в одиночной смешанной эстафете, благодаря Антону Бабикову и Евгении Буртасовой. Второй стала Франция, которая отстала от первого места на 1 минуту и 1,4 секунды. Бронзу завоевала немецкая сборная, которая уступила первому месту 1 минуту и 34,1 секунды. Ранее Бабиков выиграл серебро чемпионата Европы в индивидуальной гонке, Буртасова стала победительницей в этом же виде программы.
Сборная Эстонии в составе Мартена Алоаиду и Кадри Лехтла заняла 12 место.
На этом программа чемпионата Европы по биатлону в Арбере завершена. Соревнования биатлонистов продолжатся на Олимпиаде в Пекине 5 февраля смешанной эстафетой.