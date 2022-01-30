Трамп заявил, что Россия может взять под контроль Украину

”То, что [президент США Джо] Байден, и [спикер палаты представителей Нэнси] Пелоси, и [лидер демократического большинства в Сенате Чак] Шумер сделали с этой страной [Соединенными Штатами] — это фиглярство высшей пробы <…> Количество убийств увеличивается, нелегальные мигранты миллионами проникают в страну. Китай угрожает Тайваню, Иран подошел к созданию ядерной бомбы, Россия может взять под контроль Украину. Вы можете в это поверить?” — обратился Трамп к участникам мероприятия.

Кроме этого, экс-президент отметил, что нынешней администрации нужно защищать не границы Украины, а границы США. ”Прежде чем наши лидеры будут говорить о вторжении в другие страны, они должны остановить вторжение в эту страну”, — указал Трамп.

Напряженность вокруг Украины начала возрастать осенью прошлого года, когда СМИ, а затем и лидеры западных государств начали выражать опасения из-за возможного вторжения России в соседнюю страну. В середине января, после неудачных переговоров России, США и НАТО по гарантиям безопасности, западные дипломаты начали покидать посольства на Украине, а НАТО объявило о переброске войск в страны Восточной Европы.

26 января заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Москва может проявить военную агрессию ”возможно, между настоящим временем и серединой февраля”. Замдиректора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев в ответ указал, что Россия не допускает даже мысли о войне с Украиной.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал о росте напряженности в отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и Байденом из-за разногласий во взглядах на угрозу российского вторжения. По информации телеканала, Зеленскому надоело ”чрезмерное внимание” Вашингтона к этому вопросу — в Киеве считают, что это только вызывает панику внутри страны.