Северная Корея вновь провела ракетные испытания. Сообщается, что скорость ракеты превысила звук в 16 раз

По данным генерального секретаря правительства в Токио Хирокадзу Мацуно, ракета, пролетев 800 км за полчаса, упала вне исключительной экономической зоны Японии. Если эти данные подтвердятся, отмечают эксперты, речь может идти о крупнейших ракетных испытаниях КНДР с 2017 года. По данным Сеула, Северная Корея запустила ракету средней дальности, которая летела на высоте до 2000 километров.

В связи с инцидентом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает заседание Совета национальной безопасности, передает южнокорейское новостное агентство "Рёнхап".

Это уже седьмые испытания вооружений КНДР с начала года. С 5 по 27 января января Северная Корея запустила 10 крылатых и баллистических ракет.

Как передает gazeta.ru со ссылкой на агентство Yonhap и на южнокорейских военных, максимальная скорость баллистической ракеты средней дальности (БРСД), запущенной Северной Кореей в сторону Японского моря, составила 16 чисел Маха.

Отмечается, что ракета была запущена под почти вертикальным углом.

”Ракета достигла максимальной скорости 16 чисел Маха, что в 16 раз превышает скорость звука”, — рассказал источник.

Южнокорейские военные предполагают, что КНДР запустила ракету ”Хвасон-12”. Впервые она была представлена параде в 2017 году, ее первый запуск состоялся в том же году.