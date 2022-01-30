Болельщик умер после остановки сердца во время матча чемпионата Англии

Болельщик, который перенес остановку сердца на стадионе, после чего умер в больнице, оказался фанатом "Фулхэма".

Трагедия произошла во время очередного тура во второй по силе лиги Англии, где "Фулхэма" принимал "Блэкпул". Во время трагического инцидента с фанатом, матч был остановлен. Болельщику, которого звали Пол Пэриш, быстро оказали медицинскую помощь прямо на трибунах. Потом его отправили в больницу, где через несколько часов болельщик скончался.

Клуб "Фулхэм" в своем твиттере выразил соболезнования родным и близким умершего болельщика: "С огромной грустью мы сообщаем фанатам о кончине болельщика Пола Пэриша. Пол перенес остановку сердца и получил медицинскую помощь на трибуне во время сегодняшнего дневного матча, прежде чем его перевели в больницу. Наши соболезнования родным и близким Павла".

"Блэкпул" тоже присоединился со словами соболезнования в своем твиттере: "Мы все глубоко опечалены известием о кончине Пола. Клуб выражает соболезнования семье Пола и мысленно находится рядом со всеми, кто сейчас связан с "Фулхэмом"".

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