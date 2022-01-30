Премьер Борис Джонсон хочет удвоить контингент британских войск в Эстонии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО на фоне ситуации вокруг Украины. Он намерен увеличить контингент в Эстонии с 900 до 1800 военных, отправить в страну вооружение и готов оказать военную поддержку другим союзникам по НАТО. Вместе с тем премьер хочет улучшить отношения с Москвой и посылает в Россию глав МИДа и Минобороны, пишет "Коммерсант".
”Этот пакет (поддержки НАТО.— ''Ъ'') пошлет ясный сигнал Кремлю: мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем с союзниками по НАТО перед лицом российских враждебных действий”,— говорится в заявлении господина Джонсона (цитата по The Telegraph) ”Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в определении своего будущего”,— добавил премьер Великобритании.
Лондон рассматривает вариант отправки в страны НАТО самолетов, кораблей и военных специалистов. Вооруженным силам Великобритании приказано готовиться к отправке в Европу на следующей неделе. Авианосец HMS Prince of Wales будет готов к отправке ”в считаные часы” в случае роста напряженности.
Борис Джонсон поручил министру иностранных дел Лиз Трасс и министру обороны Бену Уоллесу отправиться в Москву в ближайшие дни для ”улучшения отношений” с российскими властями. Им также поручено добиваться деэскалации. Премьер рассчитывает провести на следующей неделе переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Господин Джонсон считает важным предпринимать дипломатические усилия вместе с другими странами Запада.
Пресс-служба премьера Великобритании сообщала, что Борис Джонсон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призовет Россию ”отступить и вступить в диалог”. По информации российских госагентств, Лондон 31 января объявит о новых антироссийских санкциях. Россия отрицает, что планирует нападение на Украину.
Президент США Джо Байден накануне, 29 января, объявил о переброске военных в Восточную Европу. По его словам, их будет ”не очень много”. Пентагон поставил в резерв для возможного развертывания в Европе около 8,5 тыс. человек.