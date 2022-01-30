Премьер Борис Джонсон хочет удвоить контингент британских войск в Эстонии

”Этот пакет (поддержки НАТО.— ''Ъ'') пошлет ясный сигнал Кремлю: мы не потерпим его дестабилизирующей деятельности и всегда будем с союзниками по НАТО перед лицом российских враждебных действий”,— говорится в заявлении господина Джонсона (цитата по The Telegraph) ”Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет трагедией для Европы. Украина должна быть свободна в определении своего будущего”,— добавил премьер Великобритании.

Лондон рассматривает вариант отправки в страны НАТО самолетов, кораблей и военных специалистов. Вооруженным силам Великобритании приказано готовиться к отправке в Европу на следующей неделе. Авианосец HMS Prince of Wales будет готов к отправке ”в считаные часы” в случае роста напряженности.

Борис Джонсон поручил министру иностранных дел Лиз Трасс и министру обороны Бену Уоллесу отправиться в Москву в ближайшие дни для ”улучшения отношений” с российскими властями. Им также поручено добиваться деэскалации. Премьер рассчитывает провести на следующей неделе переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Господин Джонсон считает важным предпринимать дипломатические усилия вместе с другими странами Запада.

Пресс-служба премьера Великобритании сообщала, что Борис Джонсон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призовет Россию ”отступить и вступить в диалог”. По информации российских госагентств, Лондон 31 января объявит о новых антироссийских санкциях. Россия отрицает, что планирует нападение на Украину.

Президент США Джо Байден накануне, 29 января, объявил о переброске военных в Восточную Европу. По его словам, их будет ”не очень много”. Пентагон поставил в резерв для возможного развертывания в Европе около 8,5 тыс. человек.