Минобороны Украины опровергает сведения о поставках крови в войска России

В заявлении ведомства, опубликованном в субботу, 29 января, отмечается, что официальные представители стран-партнеров Украины не сообщали о поставках крови, а мониторинг ситуации "не фиксирует активности такого рода".

Публикации в СМИ на этот счет Минобороны назвало информационной "интервенцией" и "элементом информационно-психологической войны", цель которой — "спровоцировать страх и панику в обществе".

Накануне информагентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванных собеседников в администрации США, что Россия в последние две недели поставляет донорскую кровь и другие медицинские материалы воинским частям и подразделениям, переброшенным в районы около границы с Украиной. Вашингтон расценивает это как еще одно ключевое свидетельство готовности Москвы начать военные действия.

Главы МИД ФРГ и Франции вместе посетят Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и ее французский коллега по должности Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие дни отправятся с совместным визитом в Украину. В ходе визита речь пойдет о "нашей приверженности нерушимости Украины" и солидарности с ее гражданами, написала Бербок в своем аккаунте в Twitter. Это будет уже вторая поездка главы МИД ФРГ в Украину за последние три недели.

Ранее Ле Дриан сообщил в Twitter, что вместе с Бербок собирается посетить Украину 7-8 февраля. Бербок не назвала конкретных дат поездки, но сообщила, что она должна состояться "скоро".

Конфликт России и Запада

По сведениям западных спецслужб, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили отказом на российские требования. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.