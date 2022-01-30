16 человек найдены без сознания в отеле американского штата Огайо(7)
Шестнадцать человек, из которых семь в критическом состоянии, были госпитализированы после обнаружения их без сознания около бассейна отеля Hampton Inn в городе Мэрисвилл, штат Огайо. Об этому сообщают "Известия" со ссылкой на Daily Mail.
По словам начальника полиции Мэрисвилла Тони Брукса, примерно с 17:30 вечера субботы начали поступать звонки о том, что людей нашли без сознания в Hampton Inn.
Позже стало известно, что первый звонок поступил из-за того, что двухлетняя девочка потеряла сознание у бассейна отеля. Со временем звонков становилось всё больше, люди жаловались на ”жжение в горле и головокружение”. Отель эвакуировали, уточняет американское бюро The Sun.
Местная полиция ведет расследование происшествия, чтобы определить, стало ли его причиной химическое вещество в бассейне или утечка угарного газа.
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