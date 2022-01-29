82% европейцев хотели бы навсегда удалить часть своих публикаций в соцсетях

Согласно результатам исследования (полный отчет доступен здесь), наиболее беспечно к контролю над своими данными относится поколение Z, поскольку многие его представители хотели бы навсегда удалить хотя бы один из своих постов.

Исследование показывает, что проблема актуальна во всех странах, поскольку большинство респондентов не знают или не уверены в том, какой контроль они имеют над своим цифровым присутствием, или что необходимо сделать для управления своей онлайн-идентичностью.

В ходе исследования было опрошено более 8 500 интернет-пользователей в возрасте от 16 лет и старше из 11 стран. Среди респондентов было широко распространено заблуждение об уровне контроля, который они предположительно имеют над своей интернет-идентичностью, при этом значительное число ошибочно полагало, что учетные записи и посты в социальных сетях могут быть удалены навсегда.

Кроме того, молодые люди поколения Z с большей вероятностью захотели бы удалить содержание постов 2021 года (86%), по сравнению с людьми в возрасте 35+, где таких желающих было 75%.

Что не "лайкать"?



Посты, которые нам "нравятся" в социальных сетях, могут оказать сильное влияние на то, как нас воспринимают другие. Пользователи во всей Европе понимают, что действия в интернете могут иметь последствия, и знают, что есть более рискованные и провокационные темы, которые потенциально могут повлиять на их образ и даже перспективы трудоустройства.

По словам 38% пользователей, больше всего потенциально навредить карьере или отношениям могут посты, которые считаются унизительными по отношению к людям с ограниченными возможностями. Между тем, примерно каждый третий (34%) респондент заявил, что распространение антиваксерских постов на тему Covid или оскорбление трансгендеров (32%) также может повлиять на карьерные шансы.

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