Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается находиться на президентском посту более двух сроков.

"Я не знаю, как долго я буду находиться президентом Казахстана, но абсолютно точно — в соответствии с Конституцией не более двух сроков. То есть никакого переделывания законов и тем более Конституции не будет", — подчеркнул Токаев в интервью государственному телеканалу "Хабар 24", показанном в субботу.

Глава государства отметил, что его миссия как президента — достичь положительных результатов трансформации всего общества, всей политической системы и экономики.

Токаев также заявил, что серьезно думает о реформировании парламентской системы в республике.

"Я могу сказать, что серьезно думаю над реформированием парламентской системы в нашей стране и, конечно, партийной системы. Поскольку, как глава государства, я об этом сказал 28 января на съезде партии "Нур Отан", я считаю, что я должен стоять выше всех общественных, партийных и политических структур. Служить неким магнитом, для того чтобы привести различные общественно-политические силы к единому знаменателю с точки зрения их позиции, которые были бы продиктованы интересами нашего государства", — пояснил он.

Президент Казахстана также рассказал, как решился вопрос о передаче ему председательства в Совете безопасности республики.

"Был разговор (во время январских беспорядков — ИФ) о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе председателя Совета безопасности, тогда ситуация обострилась, я скрывать не буду, я поставил вопрос о том, что сейчас я обращусь к нации и должен заявить, что с этого момента я являюсь председателем Совета безопасности. Это вопрос был решен буквально на ходу", — сказал Токаев.