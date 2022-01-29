В Венгрии сочли нецелесообразным размещение дополнительных сил НАТО

Венгрия не видит необходимости в размещении на территории страны дополнительных подразделений НАТО на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного обострения между Россией и Украиной, заявил в интервью InfoRádió Arena министр обороны Тибор Бенкё.

”Наша позиция заключается в том, что в соответствии с основной целью ”Программы развития обороны и вооруженных сил” Венгрия уже создала национальные силы, сформировала [такой] национальный потенциал, что в текущей ситуации нет необходимости полагаться на иностранные вооруженные силы и подразделения”, — сказал он (цитата по Honvédelem.hu).

По словам министра, НАТО и США ведут переговоры о размещении военных со всеми странами на восточной границе альянса и государствами, которые граничат с Украиной или Россией. ”Сейчас, в сложившейся ситуации, мы не считаем целесообразным и не требуем, чтобы здесь размещались дополнительные силы НАТО”, — заявил Бенкё.

Глава Минобороны считает, что Венгрии не грозит ”непосредственная опасность”. ”Мы должны следить за диалогом и призывать других членов НАТО и всех действующих лиц урегулировать эту ситуацию посредством диалога”, — отметил он.

Бенкё добавил, что, по оценке военных, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть на страну.

24 января государства НАТО объявили о переброске кораблей, авиации и военного контингента в страны Восточной Европы: Литву, Болгарию и Румынию. Венгрия, которая также входит в альянс, в числе этих государств не упоминалась. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США и союзники рассматривают возможность разместить военных в Румынии, Болгарии и Венгрии (по 1 тыс. в каждой из стран), чтобы продемонстрировать поддержку ”перед лицом продолжающейся агрессии со стороны Москвы”.