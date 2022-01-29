Снег дезинфицировали перед приездом Путина. Что рассказывает сотрудница Пискаревского кладбища

Об этом рассказала "Новой газете" сотрудница мемориала экскурсовод Маргарита Николаева. Би-би-си также с ней поговорила и рассказывает подробности об антиковидных мерах во время визита Путина.

Накануне кадры, где Путин идет по Пискаревскому кладбищу, а петербуржцы стоят за оградой кладбища, вызвали большой резонанс.

27 января петербуржцы — в том числе блокадники и те, у кого в блокаду погибли родственники, — приходят на Пискаревское мемориальное кладбище, место массового захоронения защитников и жителей Ленинграда, погибших в блокаду во время Великой Отечественной войны.

У Путина там похоронен брат, он много раз в этот день посещал мемориал. Но в этом году из-за пандемии ограничения, связанные с визитом президента, оказались необычными. Как рассказывала Би-би-си, людей на кладбище не пускали с утра до отъезда президента, и им пришлось ждать за оградой, несмотря на снегопад и мороз.

Экскурсовод Николаева попала на видео в СМИ после того, как вышла за ограду кладбища, чтобы предупредить собравшихся, что до 15 часов вход будет закрыт. Она рассказала, что людей не пускают на кладбище во время визитов высокопоставленных лиц каждый год — не только, когда приезжает президент.

Обычным, по ее словам, было и присутствие снайперов на крыше входного павильона — фотография в СМИ, на которой видны снайперы, не была фейком, подтвердила она. Однако силовики, согласно ее наблюдениям, в этот раз обратили внимание и на то, насколько безопасен снег на кладбище.

"Примерно за полчаса [до визита Путина] приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали", — рассказала она "Новой газете". "Снег раньше никогда не обрабатывали", — добавила сотрудница мемориала.

Николаева признает, что сама не видела, как дезинфицировали снег, но при этом присутствовали несколько ее коллег: "Они рассказали, что приехали специалисты и обработали снег".