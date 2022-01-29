На Финляндию надвигается сильнейшая снежная буря, которая дойдет и до Эстонии

Синоптик Эстонской метеослужбы Кайро Кийтсак предупреждает, что сегодня в Эстонии возможен сильный шторм. По его словам, в субботу гребень высокого давления будет медленно отступать на юго-восток от Эстонии. В то же время у берегов Норвегии зарождается новый активный циклон, который быстро движется на юго-восток. Его край в значительной степени захватывает Балтийское море.

Согласно прогнозам, сегодня начиная с запада облачность уплотнится. Около полудня к району островов подойдет плотная зона осадков в виде снега и мокрого снега и далее будет распространяться на материк. Во второй половине дня возможна метель, которая к вечеру достигнет восточной Эстонии.

Ветер западных направлений, постепенно усиливающийся, с порывами от 8 до 15 м/с, а к вечеру - до 15 м/с. На островах и западном побережье юго-западный ветер порывами 15-20 м/с, к вечеру - до 25 м/с. Риск гололеда!

Финские синоптики предупреждают, что на страну надвигается сильнейшая снежная буря - местами может выпасть до 30 см снега. Синоптики предупреждают о плохих дорожных условиях практически по всей стране.

Согласно метеорологам, зимний шторм такой силы бывает в Южной Финляндии лишь несколько раз в десятилетие.

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