”Россия с Украиной воевать не будет. Но это не устраивает Вашингтон”. Володин — о возможности конфликта между двумя странами

”России и Украине нужен мир. США и странам Европы не нужна ядерная война. Давайте исходить из этого. Любой диалог всегда лучше. Строить его необходимо на принципах взаимного уважения, отстаивая интересы своих граждан”, — написал Володин в своем телеграме.

Таким постом Володин прокомментировал слова депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, который в эфире российского телевидения задал вопрос, почему члены украинского парламента не едут в Москву на переговоры с российскими коллегами.

”Чем быстрее депутаты Верховной Рады это осознают и поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех”, — подчеркнул спикер Госдумы.

Россия уже несколько месяцев стягивает войска к украинским границам. На Западе предполагают, что Россия готовит нападение на Украину. В Москве это категорически отрицают, объясняя переброску войск учениями. Страны Запада, в свою очередь, заявляют, что примут санкции, если российские войска начнут вторжение в соседнюю страну.