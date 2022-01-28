"Наказали за то, что сказал правду". Латвийского лыжника со скандалом отстранили от Олимпиады

В начале прошлой недели Латвийская федерация лыжных гонок объявила, что на зимней Олимпиаде в Пекине страну будут представлять Раймо Вигантс и Индулис Бикше, но позже изменила свое решение и присвоила полагавшуюся Бикше квоту Роберту Слотиньшу, который в этом сезоне выступает на Кубке мира по биатлону, но без особого успеха (ни разу не попал в топ-40 и не набрал ни одного очка).

Бикше попытался опротестовать решение в Латвийском олимпийском комитете (ЛОК) в надежде, что он сможет вернуть себе первоначально выделенную квоту.

В пятницу вице-президент Латвийской федерации лыжных гонок Гунарс Икауниекс и представитель лыжника Бикше — тренер Зинтис Бикше — выступили на заседании исполкома ЛОК. Исполнительный комитет ЛОК предложил правлению Латвийской федерации лыжных гонок созвать и провести отдаленно внеочередное заседание с участием вовлеченных сторон, заново рассмотреть вопрос и предоставить обоснованное решение федерации о том, кому будет в конечном счете предоставлена полагающаяся стране квота.

ЛОК принял решение привлечь к заседанию члена исполнительного комитета ЛОК Эдгарса Пукинскса и главу Комиссии спортсменов ЛОК Гунтиса Вайчулиса, а также, при наличии такой возможности, профессионального посредника.

На внеочередном заседании правления в воскресенье было принято решение оставить без изменений решение правления Латвийской федерации лыжного спорта от 19 января, к котором говорилось об отстранении Индулиса Бикше от участия в зимних Олимпийских играх. Без изменений осталось и обоснование: "Латвийская федерация лыжного спорта отстраняет Индулиса Бикше от участия в Олимпиаде за распространение лживых новостей и порчу имиджа федерации, считая, что действия Индулиса и Зинтиса Бикше окажут негативное влияние на лыжный спорт и микроклимат латвийской команды на Олимпийских играх".

Бикше считает, что причина, по которой его отстранили от участия в Олимпийских играх, недостаточно обоснованная.