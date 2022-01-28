"Наказали за то, что сказал правду". Латвийского лыжника со скандалом отстранили от Олимпиады
В начале прошлой недели Латвийская федерация лыжных гонок объявила, что на зимней Олимпиаде в Пекине страну будут представлять Раймо Вигантс и Индулис Бикше, но позже изменила свое решение и присвоила полагавшуюся Бикше квоту Роберту Слотиньшу, который в этом сезоне выступает на Кубке мира по биатлону, но без особого успеха (ни разу не попал в топ-40 и не набрал ни одного очка).
Бикше попытался опротестовать решение в Латвийском олимпийском комитете (ЛОК) в надежде, что он сможет вернуть себе первоначально выделенную квоту.
В пятницу вице-президент Латвийской федерации лыжных гонок Гунарс Икауниекс и представитель лыжника Бикше — тренер Зинтис Бикше — выступили на заседании исполкома ЛОК. Исполнительный комитет ЛОК предложил правлению Латвийской федерации лыжных гонок созвать и провести отдаленно внеочередное заседание с участием вовлеченных сторон, заново рассмотреть вопрос и предоставить обоснованное решение федерации о том, кому будет в конечном счете предоставлена полагающаяся стране квота.
ЛОК принял решение привлечь к заседанию члена исполнительного комитета ЛОК Эдгарса Пукинскса и главу Комиссии спортсменов ЛОК Гунтиса Вайчулиса, а также, при наличии такой возможности, профессионального посредника.
На внеочередном заседании правления в воскресенье было принято решение оставить без изменений решение правления Латвийской федерации лыжного спорта от 19 января, к котором говорилось об отстранении Индулиса Бикше от участия в зимних Олимпийских играх. Без изменений осталось и обоснование: "Латвийская федерация лыжного спорта отстраняет Индулиса Бикше от участия в Олимпиаде за распространение лживых новостей и порчу имиджа федерации, считая, что действия Индулиса и Зинтиса Бикше окажут негативное влияние на лыжный спорт и микроклимат латвийской команды на Олимпийских играх".
Бикше считает, что причина, по которой его отстранили от участия в Олимпийских играх, недостаточно обоснованная.
"Я не думаю, что это веский аргумент не пускать меня на Олимпиаду, ведь все критерии отбора были уверенно выполнены, — сказал лыжник. — Похоже, это была отговорка, чтобы не пускать. Наказали за то, что сказал правду".
Бикше также отметил, что после заседания исполкома ЛОК, на котором Латвийской федерации лыжного спорта было предложено рассмотреть дело заново, у него появилась надежда, что федерация изменит свое решение.
"Представители ЛОК не смогли принять решение на том заседании, но мотивировали федерацию принять правильное решение, исходя из спортивных принципов, но правление оставило в силе то решение, которое было принято ранее", — посетовал Бикше.
Решение правления Латвийской федерации лыжного спорта было единогласным. За отстранение Бикше проголосовали все пять членов правления.
У команды лыжника не очень хорошие отношения с Латвийской федерацией лыжного спорта, и, как сообщила на прошлой неделе газета Latvijas Avīze, отец спортсмена и тренер Зинтис Бикше консультировался с полицией по поводу разногласий сторон в финансовых вопросах.
Суть последнего, но далеко не первого спора заключалась в том, что лыжник не получил от федерации финансовой помощи, хотя самоуправление Мадоны перечислило федерации четыре тысячи евро для четырех своих спортсменов, каждому из которых полагалась тысяча. Янис Пуйда, ответственный за лыжные гонки в правлении федерации лыжного спорта, сообщил газете, что деньги есть в наличии и не потрачены на другие цели, но сам спортсмен не подавал на них заявку, не просил аванса и не отчитывался о расходах.
Как известно, в женских лыжных гонках Латвию на Олимпиаде в Пекине представят Патриция Эйдука, Кития Аузиня, Эстере Волфа, Саманта Крампе и Байба Бендика.
Олимпиада пройдет 4-20 февраля.