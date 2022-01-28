Глава разведки Германии: Россия еще не приняла решения о нападении на Украину
Россия готова напасть на Украину, но еще не приняла решения, стоит ли это делать, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль на фоне усиления напряженности между Москвой и Киевом.
"Я считаю, что решение о нападении еще не принято", — сказал он в интервью информационному агентству Reuters, опубликованном в пятницу, 28 января.
"Кризис может развиваться тысячами способов", — отметил Каль, перечислив несколько возможных сценариев, включая действия по дестабилизации правительства в Киеве, поддержке сепаратистов на востоке Украины и продвижению через линию разграничения.
Удовлетворить требования Путина "непросто"
По словам главы немецкой разведки, неизвестно, удовлетворят ли текущие переговоры с Западом требования президента РФ Владимира Путина. "Учитывая его далеко идущие требования, это будет непросто", — подчеркнул Каль.
Он отказался отвечать на вопрос, какие санкции следует ввести против России в случае нападения, но поддержал подход правительства ФРГ держать Москву в неведении относительно возможных ограничительных мер. "Лучше оставаться непредсказуемыми. Это всегда приносит преимущества. И это то, что делает Путин", — сказал Каль.
Глава BND также выразил сомнения относительно жизнеспособности долгосрочного союза между Россией и Китаем, поскольку интересы обоих государств сильно отличаются. В конце концов, российскому медведю не будет комфортно в когтях китайского дракона", — считает он.
Конфликт России и Запада
По данным западных спецслужб, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.
В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили отказом на российские требования. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно.
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае нового вторжения в Украину, среди которых называлось возможное отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и отказ от использования уже достроенного и готового к эксплуатации газопровода "Северный поток — 2".