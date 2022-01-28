Погиб знаменитый украинский боксер-супертяж

Первое тревожное известие появилось в пятницу утром, когда стало известно, что в четверг, 27 января, бывший спортсмен вышел из дома и не вернулся. Сообщалось, что он был одет в черный спортивный костюм и темную обувь. Позже в Нацполиции подтвердили смерть спортсмена.

Тело Вирчиса обнаружил один из киевлян возле дома на улице Раисы Окипной. Правоохранители зафиксировали смерть и отправили тело боксера на экспертизу.

"По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, с отметкой "самоубийство", - говорится в полицейском отчете.

Вирчис был интерконтинентальным чемпионом по версии IBF (2003 – 2004), интерконтинентальным чемпионом по версии WBO (2005 – 2006).

На профессиональном ринге Владимир Вирчис провел 28 боев и одержал 26 побед (21 нокаутом).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.