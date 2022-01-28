Харьковский активист: нас атакуют не русские, а московиты

”Людям раздавали вещи, помогали встать на ноги. Многие убегали в чем были, хорошо, если документы взяли”, — рассказывает Редин, отмечая, что активисты до сих пор помогают жителям, которые живут на линии разграничения.

Волонтер Юлия дополняет: ”Они себя называли коренными харьковчанами, но совершенно не знали Харьков, они пытались установить свой триколор на нашем оперном театре”. По ее словам, харьковские активисты не дали этого сделать. Именно тогда на площади Свободы установили палатку ”Все для победы”, и сюда стали направлять гуманитарную помощь для пострадавших от военных действий жителей Донбасса.

”И когда в России говорят про ополченцев, то ополченцы были у нас, а у них — диверсионно-разведывательныегруппы. В Харькове 1 марта 2014 года с этого места, где стоит эта палатка, стартовала одна их акция, типа возмущенных ”харьковчан” с российским флагом, они избили защитников дома администрации и повесили российский флаг, скинув украинский. Много харьковчан относились к России нейтрально или положительно, это стало менять их точку зрения. Ну зачем нам нужен тут российский флаг?” — задается вопросом активист.

Соорганизатор пункта "Все для победы" Борис Редин говорит, что палатка была установлена после Евромайдана (21 нояб. 2013 г. — 22 февр. 2014 г.). ”В Харькове в то время проводили различные гражданские инициативы, чтобы повлиять на город, на выборы, на избирателей. Палатку установил 14 сентября 2014 года. Тогда нам казалось, что война пойдет на спад: мы на своей земле, мы их выбьем, но тут вошли российские войска и устроили нам Иловайск (также ”Иловайский котёл” — ожесточённые боевые действия в районе города Иловайска — прим.)”, — говорит Редин.

Юлия — волонтер, которая плетет у палатки маскировочную сетку для Вооруженных сил Украины . ”Это специальная защитная сетка, которая поедет к нашим бойцам-защитникам на фронт”, — говорит активистка, отмечая, что волонтёры плетут такие сетки у палатки ежедневно. По ее словам, в Харькове существует несколько подобных пунктов.

”Бывало, что выжигали траву и деревья, чтобы уничтожить позиции. Горели населенные пункты, жителям этих сёл наши волонтеры тоже отвозили гуманитарную помощь. Но сейчас уже не так активно, потому что у каждого волонтера есть своя точка сбора, складик. Но сейчас мы оказываем большое информационное влияние”, — говорит о нынешней цели палатки Редин. По его словам, палатку несколько раз пытались сжечь.

”Самый большой поджог был в день инаугурации Зеленского 20 мая 2019 года”, — вспоминает Редин. — Но палатку удалось восстановить быстро — за три дня. Он говорит, что палатка будет стоять и дальше. ”До перемоги, до победы! А победа у нас — это деоккупация всех территорий: часть Луганской и Донецкой областей и Крыма непосредственно. До последнего мы будем здесь находиться и оказывать информационное влияние. Кстати, на граждан России это тоже оказывает информационное влияние. Та же Скабеева ”60 минут” нас неоднократно упоминала, Russia Today: ”Здесь вечером собираются нацисты”. Вот я один из них, кто собирается здесь в любое время суток”, — рассказывает о своей деятельности Редин.

На вопрос, как вы относитесь к русским, Редин отвечает: ”В Московском государстве (в XVI—XVII веках территория Великого княжества Московского внутри Российского царства) принято всех называть русскими. Нас атакуют не русские по национальности, а московиты — тех, кого мы называем москалями. Откуда это слово взялось? — задает вопрос Редин, — Это солдат московской армии — под руководством Москвы, который где-то воюет. Вопрос национальности не имеет никакого значения. Если вы поедете на наше кладбище, то посмотрите какие там разнообразные фамилии. У нас погибло несколько сотен харьковчан. В большинстве своем — русскоговорящих, русские по национальности, но они воюют за Украину. Привязать все это к национальности, это московские нарративы. То есть, на нас это вешают, но этого у нас нет. Понимаете?” — объясняет Редин.

Корреспонденты Delfi в рамках уже недельной командировки в Украину много общались с жителями разных регионов. В большинстве случаев люди говорили, что не верят в нападение России. Юлия не разделяет их мнение. ”Говорят что не будет нападения только те люди, которые до сих пор думают, что войны нет. Война идет уже 8 лет. Никто не думал, что Путин нападет и оккупирует Крым. Именно Российская Федерация развязала войну, мы — украинцы защищаем свою землю”, — заявляет Юлия.

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