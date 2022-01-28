Недержание мочи может беспокоить и мужчин

У данного нарушения может быть несколько причин, но наиболее распространенная из них — увеличение предстательной железы. Предстательная железа начинает увеличиваться у мужчин преимущественно старше 50 лет. Кроме того, с возрастом также возрастает риск урологических опухолей.

Что вызывает недержание мочи?



Растущее среди мужчин беспокойство по поводу недержания мочи может быть вызвано целым рядом различных причин. Зачастую причиной становятся избыточный вес тела и сопутствующие заболевания.

Часто недержание мочи обусловлено инфекцией нижних мочевых путей (циститом). Некоторые инфекции могут распространяться и на верхние мочевые пути, мочеточник и почки. Об этом дает знать ухудшение самочувствия, могут появиться боль в спине, тошнота и повышение температуры.

Наиболее распространенные симптомы, при которых следует обратиться к врачу: ночная потребность бежать в туалет, частая потребность в мочеиспускании, затруднения в начале мочеиспускания, неполное опорожнение мочевого пузыря, _кровь в моче и подкапывание мочи сразу после посещения туалета.

Каковы решения?



Существуют различные возможности удержания контроля над мочевым пузырем или облегчения ситуации с недержанием мочи. Безусловно, в определенных ситуациях уменьшить инконтиненцию помогает достижение здорового веса тела с помощью изменения привычек в питании и коррекции меню. Также полезны регулярные физические нагрузки, которые обычно обеспечивают лучшую способность контроля над своими мышцами.