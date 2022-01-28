Лукашенко: польские пограничники расстреляли тысячи мигрантов

”Эти мерзавцы организовали охоту на людей. Охоту! В лесах бегали и расстреливали, сотни, сотни тысяч людей, которые искали счастье в Европе, куда их позвали, были расстреляны в лесах и зарыты в могилы. Это ли не фашизм?” — сказал Лукашенко.

Он обвинил ”западных соседей” в жестокости, которая ”превзошла варварство Средневековья”.

Отметим, что заявления Лукашенко не имеют под собой никаких фактических подтверждений.

Также Лукашенко пригрозил странам Балтии потерей государственности, если те решат развязать войну.

По мнению главы государства, с Литвой нужно разговаривать ”жестко, но прагматично”, соразмерно отвечая на ее действия. ”Я просто хочу по-человечески сказать нашим друзьям, нашим близким родным литовцам: не дай Бог, вы развяжете войну вместе с другими балтийскими государствами. Это будет означать конец вашей и государственности, и вашему развитию”, — сказал Лукашенко.

Трансляция заявления доступна на YouTube.

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