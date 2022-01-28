Президенты США и Украины вновь поговорили: Байден напомнил Зеленскому о минских соглашениях. Разговор, похоже, не был гладким

Состоявшийся телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским стал поводом для пересудов в западных СМИ о возможных разногласиях в подходах двух лидеров к урегулированию возникшей ситуации и даже вызвал серию опровержений со стороны Киева и Вашингтона .

Некоторые наблюдатели предполагают, что, наращивая военное присутствие близ украинских границ и создавая видимость готовящегося вторжения, Кремль рассчитывает при помощи Запада, и в первую очередь, нынешней американской администрации, принудить Украину к выполнению минских договоренностей.

В украинском обществе считают, что вхождение так называемых "народных республик" в состав Украины на российских условиях позволит им продвигать интересы Кремля, блокируя устремления страны по вступлению в Евросоюз и НАТО , из-за чего минские соглашения не пользовались популярностью в стране, и до недавнего времени вопрос их выполнения почти не поднимался украинским руководством.

Подписанные в Минске соглашения, положившие конец активным боевым действиям на востоке Украины, предусматривают в том числе проведение конституционной реформы, которая бы предполагала децентрализацию страны, предоставление автономии сепаратистским образованиям в Донецкой и Луганской областях и их включение в политическое поле Украины.

"Президент Джо Байден от имени США высказал поддержку усилиям по разрешению конфликта в "нормандском формате", а также выразил надежду, что подтверждение сторонами 26 января приверженности условиям прекращения огня от июля 2020 года поможет уменьшить напряженность и продвинуться в выполнении минских соглашений", - говорится в сообщении Белого дома.

Байден вновь заверил своего собеседника в поддержке Соединенными Штатами суверенитета Украины, а также сообщил, что США изыскивают возможности для дополнительной поддержки экономики Украины, испытывающей негативные последствия в связи со скоплением российских войск близ своих границ.

В пространном отчете о состоявшемся разговоре, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что президент вновь подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе с их союзниками и партнерами "отреагировать со всей решимостью", если Россия снова вторгнется в Украину.

Как сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, разговор двух президентов в четверг "прошел не очень хорошо" в связи с разногласиями о степени угрозы российского вторжения.

В ходе разговора, который чиновник описал как продолжительный и честный, Байден предупредил своего собеседника, что российское нападение, возможно, уже практически неминуемо и может произойти ближе к концу февраля, когда почва достаточно промерзнет, приводит телекомпания слова своего источника.

Зеленский же, в свою очередь, по словам чиновника, повторил свою позицию, согласно которой угроза со стороны России остается "опасной, но туманной", и не факт, что российское нападение в действительности случится. (О том, что полномасштабное нападение России на Украину с оккупацией обширных территорий весьма трудноосуществимо в настоящий момент и потому маловероятно, говорили на этой неделе и многие аналитики и военные эксперты - как украинские, так и российские).

Однако пресс-секретарь Совета национальной безопасности США назвала эту информацию не соответствующей действительности.

"Анонимные источники сливают ложные утверждения, - заявила Эмили Хорн. - Президент Байден сказал, что существует отчетливая возможность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он говорил это публично, и мы предупреждаем об этом на протяжении последних месяцев. Сообщения о чем-либо сверх этого или отличные от этого - совершенно ложные".

В пресс-службе украинского президента также опровергли слова чиновника, процитированные Си-эн-эн.

Сообщая об итогах встречи, Владимир Зеленский написал у себя в "Твиттере", что провел с Байденом долгую беседу, в ходе которой он поблагодарил американского президента за оказываемую военную помощь, добавив, что в разговоре также обсуждались возможности по оказанию финансовой помощи Украине.