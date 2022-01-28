Украинский нацгвардцеец Артемий Рябчук застрелил пять человек в Днепре. Что известно о нем и его мотивах

Трагедия случилась около четырех часов утра в Днепре (бывший Днепропетровск), на территории завода "Южмаш", который охраняет нацгвардия.

Когда заступавшим на пост солдатам выдали оружие, Рябчук неожиданно начал стрелять. На видео с камеры наблюдения, которое попало в соцсети, видно, что он возвращался к раненым, чтобы добить их.

На месте были убиты четверо сослуживцев Рябчука и одна женщина из гражданских, работница завода. Еще пятеро ранены, они доставлены в больницу.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, в частности, что Рябчук выпустил три пули в 22-летнюю девушку, служившую с ним в нацгвардии.

"Девушка получила ранения в колено, плечо и самое тяжелое — в живот. Сейчас в хирургии больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла больше трех литров крови", — написал Геращенко в "Фейсбуке".

На видео видно, как Рябчук забирает оружие и боеприпасы и бежит. Через несколько часов он был задержан в пригороде Днепра.

Что известно о Рябчуке и его мотивах

По данным МВД Украины, Артемию Рябчуку — 21 год, он родом из города Измаил Одесской области. "Он был призывником срочной службы. Вырос без отца", — написал в "Фейсбуке" Антон Геращенко.

По информации телеканала "Украина 24", до призыва Рябчук работал на складе одной из фирм в Одесской области. У него было среднее техническое образование. Призван он был прошлой осенью.

После задержания Рябчука в соцсетях была распространена оперативная съемка, в которой Рябчук рассказывает о деталях преступления. По его словам, одному бойцу из наряда, который он расстрелял, удалось убежать.

Рябчук также пояснил, почему он стрелял в женщин — сослуживицу и работницу завода. "Я знал, что оператор каждые 30 минут связывается с частью и докладывает обстановку, и чтобы она не доложила, я пальнул по ней", — сказал Рябчук.

Работница же завода, по его словам, сидела на проходной и отказался выпускать его с территории — и поэтому он выстрелил ей в голову.