Половина водителей не сообщают о наезде на дорожные знаки. Это может привести к серьезным проблемам

Как отметил член правления ФДС Лаури Потсепп, всегда, когда владелец поврежденного в дорожно-транспортном происшествии имущества отсутствует на месте происшествия, следует сообщать о случившемся по номеру 112 и действовать согласно полученным там инструкциям. ”Зачастую водители забывают, что в Центр тревоги следует обращаться и при наезде на автомобиле на дорожный знак, фонарный столб или иное дорожное сооружение. Неверное поведение может повлечь за собой для водителя массу проблем, и из-за сбитого дорожного знака могут произойти новые аварии”, — сказал Потсепп.

Он объяснил, что расходы на восстановление дорожного знака или иного поврежденного имущества возмещает за виновника происшествия его страховщик по дорожному страхованию. ”Если водитель покидает место происшествия и позднее его личность устанавливают с помощью свидетелей или камеры, то страховое общество просит виновника ущерба вернуть выплаченную компенсацию”, — сказал Потсепп.

”Наездов на дорожные знаки, ограждения и прочие дорожные сооружения за год происходит 1500, однако половина их виновников не сообщают об этом. В этом случае ущерб возмещает ФДС, но эти деньги берутся из кармана всех оформивших дорожное страхование водителей”, — заявил Потсепп.

Расходы на восстановление дорожного знака возмещает дорожное страхование, однако ущерб, причиненный пострадавшему в аварии транспортному средству, покрывается за счет добровольного страхования транспортного средства, или каско.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущерба LHV Kindlustus Райна Томингаса, для возмещения страхового случая по каско водителю необходимо сообщить о нем в Центр тревоги и зарегистрировать страховой случай в страховом обществе. ”Когда водитель покидает место происшествия и не оповещает Центр тревоги, страховому обществу очень сложно выяснить обстоятельства инцидента. Это, в свою очередь, продлевает процесс возмещения ущерба и может повлечь за собой уменьшение компенсации”, — сказал Томингас.

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