Москва скептически восприняла ответы США и НАТО о гарантиях безопасности По какому сценарию могут развиваться события?

Ответ Северо-Атлантического альянса был передан российскому послу в Брюсселе Александру Токовинину, после чего генсек НАТО Йенс Столтенберг дал по этому поводу пресс-конференцию. Он сообщил, что НАТО продолжит придерживаться политики «открытых дверей» и будет уважать любой выбор Украины. «Мы дали ясно понять, что не пойдем на компромиссы в отношении наших главных принципов, и один из них заключается в том, что любая страна имеет право выбирать собственный путь», — сказал он.

«Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы двигаться вперед там, где есть возможность коммуникации и сотрудничества, если Россия выберет деэскалацию своей агрессии в отношении Украины, прекратит провокационную риторику и будет двигаться в сторону диалога о будущей безопасности в Европе», — резюмировал Блинкен. Также он вновь напомнил, что в Вашингтоне не откажутся от политики «открытых дверей» НАТО.

Среди областей, где возможно обсуждение, госсекретарь выделил размещение наступательных ракетных систем на Украине , военные учения и маневры в Европе, потенциальные меры по контролю над вооружениями, более высокий уровень транспарентности и различные меры по снижению рисков. Также Блинкен отметил, что в Вашингтоне не намерены публиковать документ, поскольку считают, что дипломатия имеет больше шансов на успех при условии конфиденциальных переговоров. Этого же в Вашингтоне ожидают и от Москвы. В ближайшие дни, по словам Блинкена, у него запланирован разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым . Решение о том, как ответить, остается за Россией, США готовы ко всем сценариям, подчеркнул госсекретарь.

«Переданный нами документ включает опасения США и их союзников и партнеров относительно действий России, которые подрывают безопасность, оценку тем, вызывающих обеспокоенность у России, по существу и наши собственные идеи в областях, где мы смогли бы найти общие точки соприкосновения», — сказал Блинкен.

Вечером 26 января США и НАТО передали России письменные ответы на выдвинутые ей требования насчет гарантий безопасности в Европе . Подготовленный в Вашингтоне документ привез в МИД России посол США Джон Салливан, он передал его заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. Как пояснил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен, копия документа также была направлена в конгресс.

По его словам, американский ответ позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но о второстепенных вопросах. «По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет», — признал министр. Он напомнил, что главным требованием Москвы является нерасширение НАТО на восток и размещение на таких территориях ударных вооружений, которые могут угрожать России. Лавров добавил, что ответы, полученные от США и НАТО, будут рассматриваться в комплексе, и после межведомственного согласования о них доложат президенту России . Он и будет принимать решение о дальнейших шагах.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в четверг журналистам, что, по его мнению, американский ответ на российские предложения скоро станет известен общественности. «Что касается содержания ответа, я думаю, оно в самое ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он «утечет», — пояснил Лавров.

Заявления Блинкена и Столтенберга были ожидаемыми. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата ЕС сообщило, что США в своем ответе на российские требования вряд ли дадут конкретный ответ, но назовут области, в которых США и их союзники готовы пойти навстречу России. Ожидалось также, что США укажут Москве на те ее действия, которые вызывают тревогу у союзников по НАТО в Европе. В экспертном сообществе также были уверены, что Вашингтон и Брюссель не смогут удовлетворить главные требования Москвы, в частности о нерасширении НАТО на восток.

Столтенберг назвал три сферы, в которых альянс мог бы взаимодействовать с Россией, а именно: восстановление офисов в Москве и Брюсселе, установление контактов между военными и создание гражданской линии экстренной связи; диалог о европейской безопасности; усилия по снижению рисков, повышению транспарентности и контролю над вооружениями. Столтенберг, в частности, упомянул проведение совместных брифингов в рамках Совета Россия — НАТО, на которые могли бы пойти стороны. Наконец, генсек НАТО призвал Россию вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии , где те, по его словам, находятся против воли этих стран.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам, что Блинкен и Столтенберг во время своих пресс-конференций «однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ». «Основываясь на этом, поводов для оптимизма не так много. Но я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок», — заметил он. По словам Пескова, переданные США и НАТО документы уже находятся у Владимира Путина, и потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Пресс-секретарь президента предложил не спешить с заключениями.

«Перспективы для продолжения диалога есть и должны быть всегда, это и в наших интересах, и в интересах американцев. И как бы диаметрально противоположно иногда не расходились наши взгляды, диалог нужен всегда. Но что касается предметного диалога по тем проектным документам, которые мы передали, то здесь есть вопросы иного характера. Но еще раз повторяю, не буду забегать вперед», — закончил он.

Как ситуация может развиваться дальше

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, есть два принципиально различных варианта развития событий. Москва может сказать, что поскольку основные российские требования не были выполнены, то и не о чем разговаривать, ведь без решения главных проблем ситуацию с безопасностью России не исправить. Тогда надо заняться вопросами, которые касаются уже военно-технических мер в ответ на те угрозы, которые Россия видит в действиях НАТО, пояснил он в беседе с РБК.

Второй вариант — сказать, что лучше что-то, чем ничего, продолжает Кортунов. Тогда можно было бы говорить о темах, где намечается взаимопонимание, в том числе о моратории на ракеты средней и меньшей дальности, безопасности Россия — НАТО и коридоре пониженной активности. Возможны и переговоры о контроле над вооружениями, не исключает эксперт.

«Я ожидаю, что российское правительство отвергнет ответы США и НАТО как недостаточные. Дальше все зависит от решения президента Путина. Надеюсь, он продолжит дискуссии и переговоры с США, НАТО и другими сторонами. В худшем случае он может отдать приказ о военной операции на Украине», — сказал РБК директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц.

Политолог отметил, что срединным решением могло бы стать «открытое вооружение российским правительством сепаратистов на востоке Украины» под предлогом необходимости уравновесить американские военные поставки Киеву. Такой шаг фактически предал бы огласке то, чем Россия занималась на протяжении многих лет, резюмировал эксперт.