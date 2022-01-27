ФОТО | В Эстонии представили новую серию смартфонов Huawei с обновленной технологией съемки и модную "раскладушку"

Основной фокус презентации, собравший в Центре открытия энергии журналистов, экспертов и инфлюенсеров, был направлен на серию телефонов P50, которые можно было изучить на месте и протестировать новые возможности фотографирования смартфонами с различными световыми эффектами.

”И в дальнейшем нашим основным направлением будут оставаться инновационные смарт-технологии. Для этого мы продолжим стратегически инвестировать в исследования и разработки, а также в технологический прогресс и рост экосистемы”, — отметил на презентации новинок глава Huawei CBG Baltics Динг Ченг.

Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина продемонстрировала на месте, как первый из двух новых смартфонов Huawei — а именно P50 Pro — достиг вершин в фотографии и теперь является самым передовым смартфоном компании с наиболее мощными возможностями фотографирования. ”Новое устройство позволяет любому фотографу делать фотографии профессионального качества, а цвета и детали передавать на своих работах такими, как они выглядят на самом деле. Это очевидно большой шаг именно для тех пользователей, которым не хватает качества камеры обычного смартфона”, — описала Мишина первое устройство с двухматричной системой камер, которая использует как основную, так и монохромную камеру для параллельной фотосъемки.

100-кратный зум-объектив-перископ, сверхширокоугольный объектив и технология стабилизации изображения позволяют устройству делать высококачественные снимки даже небольших или удаленных объектов. При этом оптика XD корректирует резкость изображений, сделанных с помощью P50 Pro, и восстанавливает детали на фотографии. Модель с большим экраном и емким аккумулятором оснащена изогнутым 3D-стеклом, поддерживает воспроизведение до 1,07 миллиарда цветов. Устройство имеет пыле- и влагозащиту, что позволяет снимать и в сложных условиях. Новый смартфон также позволяет делать качественные фотографии даже в темноте и при слабом освещении.