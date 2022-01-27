ФОТО | В Эстонии представили новую серию смартфонов Huawei с обновленной технологией съемки и модную "раскладушку"(3)
Основной фокус презентации, собравший в Центре открытия энергии журналистов, экспертов и инфлюенсеров, был направлен на серию телефонов P50, которые можно было изучить на месте и протестировать новые возможности фотографирования смартфонами с различными световыми эффектами.
”И в дальнейшем нашим основным направлением будут оставаться инновационные смарт-технологии. Для этого мы продолжим стратегически инвестировать в исследования и разработки, а также в технологический прогресс и рост экосистемы”, — отметил на презентации новинок глава Huawei CBG Baltics Динг Ченг.
Эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина продемонстрировала на месте, как первый из двух новых смартфонов Huawei — а именно P50 Pro — достиг вершин в фотографии и теперь является самым передовым смартфоном компании с наиболее мощными возможностями фотографирования. ”Новое устройство позволяет любому фотографу делать фотографии профессионального качества, а цвета и детали передавать на своих работах такими, как они выглядят на самом деле. Это очевидно большой шаг именно для тех пользователей, которым не хватает качества камеры обычного смартфона”, — описала Мишина первое устройство с двухматричной системой камер, которая использует как основную, так и монохромную камеру для параллельной фотосъемки.
100-кратный зум-объектив-перископ, сверхширокоугольный объектив и технология стабилизации изображения позволяют устройству делать высококачественные снимки даже небольших или удаленных объектов. При этом оптика XD корректирует резкость изображений, сделанных с помощью P50 Pro, и восстанавливает детали на фотографии. Модель с большим экраном и емким аккумулятором оснащена изогнутым 3D-стеклом, поддерживает воспроизведение до 1,07 миллиарда цветов. Устройство имеет пыле- и влагозащиту, что позволяет снимать и в сложных условиях. Новый смартфон также позволяет делать качественные фотографии даже в темноте и при слабом освещении.
Второе устройство, представленное на презентации — это первый складной смартфон Huawei — модель P50 Pocket, который также наполнен инновациями в дизайне и технологических решениях, и Екатерина Мишина, представившая смартфон, особо отметила, что и эта модель не уступает в возможностях съемки и производительности. ”Это смартфон для людей, которые ищут качество и инновации и не хотят жертвовать какими-либо функциями”, — сказала она.
Расположенный в центре корпуса P50 Pocket специальный шарнир симметрично складывает телефон толщиной 7,2 мм — то есть даже в сложенном состоянии он остается тонким, достигая толщины лишь 15,2 мм. Оснащенное двойным экраном, устройство также поддерживает воспроизведение 1,07 миллиарда цветов и предлагает современные возможности просмотра фильмов или игр на смартфоне благодаря гибкому OLED-дисплею. Длительное время автономной работы поддерживается быстрой скоростью зарядки и при необходимости возможностью переключения устройства в режим повышенной конфиденциальности, когда выключаются камеры, микрофон и служба определения местоположения.
Новшеством является и то, что оба телефона серии Huawei P50 могут использовать недавно добавленное в Huawei AppGallery приложение Curve, которое позволяет пользователям оплачивать свои покупки, используя метод NFC, то есть просто касанием телефона платежного терминала.
”Серия P — это значительный шаг вперед по части качества фотосъемки смартфонов Huawei, которое и так превышает имеющиеся на сегодня высокие стандарты и технологические возможности”, — подтвердила Мишина на презентации нового оборудования.
Оба устройства доступны в двух цветах: золотой и черный для Huawei P50 Pro, и белый — для Huawei P50 Pocket.
Предварительный заказ Huawei P50 Pro в Эстонии стартует сегодня, а также скоро будет объявлен предзаказ на новую складную модель P50 Pocket.