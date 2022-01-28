Дарья Карпина — о муже Валерии: на пенсию он собирается только в Эстонию

В самом начале беседы Дарья рассказала о том, что родилась и провела почти всю жизнь в Нарве, в Таллинне она не жила. "Я поступила в Таллиннский университет, но в последний момент передумала и пошла учиться в Нарвский колледж ТУ", - рассказала Дарья.

Ведущий и его гостья обсудили молодёжь, проживающую в Нарве. "Сейчас молодежи в Таллинн уезжает меньше, так как город развивается, и плюс наконец-то сменилась власть", - сказала Дарья, добавив, что "сам город облагораживается и появляется больше рабочих мест".

Поговорили и о работе учителя. Дарья поведала, с чем сталкивается учитель и какую ответственность несет. "Психология родителей неправильная", - поделилась она своим наблюдением. Размышляя о сложившейся ситуации, она отметила:"Проблем много, это и родители, дети, потребительское отношение, снятия ответственности с детей и большая нехватка кадров. Никто не хочет быть педагогом".

Конечно же речь зашла о Валерии Карпине и о том, как у них всё началось."Мы знакомы всю жизнь, первое время виделись два раза в год, а то и вообще несколько лет не виделись. Симпатия была с юношества, он был харизматичный, интересный, необычный. Тогда он жил в Испании и всегда приезжал такой веселый, уверенный в себе и с чувством юмора",- отметила Дарья.

Обсудили детей и, в частности, недавно появившуюся на свет малышку: "Имя дочке Даше дал Карпин. Сами мы живем в Ростове, а все бабушки - в Эстонии, приходится прибегать к услугам няни иногда", - призналась Дарья.

Супруга главного тренера футбольной сборной России рассказала о том, как Валерий справляется в тот момент, когда "опускаются руки".

"Он никогда не закрывается, я всегда его поддерживаю, мы всегда разговариваем и все обсуждаем. Он очень быстро перезагружается, быстро находит выход из ситуации", — сказала Дарья.

Разумеется, вспомнили и поражение России от Хорватии (0:1) в отборочном турнире к ЧМ-2022. Дарья никогда не звонит мужу после игр. "Я ему написала: "все решил случай". А уже дома по этому поводу общались побольше".