Легендарному баскетболисту Коби Брайанту и его дочери установили памятник
Известный скульптор Дэн Медина в память о гибели звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), игроку "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанту, и его дочери Джианне установил памятник на месте их гибели. Соответствующее сообщение он опубликовал в инстаграме.
Монумент открыли в честь второй годовщины авиакатастрофы, которая, помимо баскетболиста и его дочери, унесла жизни еще семи человек. Скульптура установлена в городе Калабасас, штате Калифорния, на том самом место, где произошло трагическое событие.
Спортсмена изобразили в форме "Лос-Анджелес Лейкерс". Левой рукой он обнимает свою дочку Джианну, а она держит баскетбольный мяч и на их лицах изображена улыбка. На статуе также выгравированы имена всех других жертв крушения вертолета.
Брайант со своей 13-летней дочерью Джианной и еще семью членами экипажа разбились на вертолете 26 января 2020 года недалеко от Лос-Анджелеса. Они направлялись в округ Вентура, штат Калифорния, чтобы принять участие в баскетбольном матче, который должен был пройти в спортивной академии "Mamba Sports", созданной Брайантом.
В мае 2021 года легендарный баскетболист был посмертно введен в Зал славы баскетбола.