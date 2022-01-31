Легендарному баскетболисту Коби Брайанту и его дочери установили памятник

Монумент открыли в честь второй годовщины авиакатастрофы, которая, помимо баскетболиста и его дочери, унесла жизни еще семи человек. Скульптура установлена в городе Калабасас, штате Калифорния, на том самом место, где произошло трагическое событие.

Спортсмена изобразили в форме "Лос-Анджелес Лейкерс". Левой рукой он обнимает свою дочку Джианну, а она держит баскетбольный мяч и на их лицах изображена улыбка. На статуе также выгравированы имена всех других жертв крушения вертолета.