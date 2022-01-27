Папа римский помолился за мир на Украине

”Приглашаю вас помолиться за мир в Украине: просим настойчиво у Господа, чтобы эта земля могла увидеть расцвет братства и преодолеть раны, страхи и разделение… Пусть же молитвы и призывы, которые сегодня возносятся к небу, коснутся умов и сердец ответственных на земле, чтобы они поступили так, чтобы перевесил диалог, а добро всех стояло превыше частных интересов. Прошу вас: пусть никогда не будет войны”, — приводит Vatican News слова понтифика.

Папа Римский не впервые упоминает о ситуации в Украине. 25 декабря он призвал не позволять распространять в Украине ”метастазы конфликта”. 10 января глава католической церкви призвал ”найти приемлемые и длительные решения” для прекращения войны.

В последние месяцы выросла напряженность в отношениях стран Запада и Россией, граничащей со странами Балтии. С начала лета Россия перебросила в Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, пояснив, что проводит военный учения. Лидеры западных стран опасаются, что Россия готовится к войне.

Кремль отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ России. Кроме того, российские власти требуют гарантий безопасности, в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.