Продажи новых автомобилей в 2021 году: Эстония в ТОП-3 среди стран Европы по росту

В 2021 году продажи новых автомобилей в ЕС упали на 2,4% до 9,7 млн ​​единиц, против 9,9 млн в 2020 году. Общее количество зарегистрированных автомобилей в ЕС по-прежнему было на 3,3 миллиона единиц ниже докризисных продаж в 2019 году. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (АСЕА).

Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces проанализировали отчеты и рассказывают о главном в странах Балтии и Украине.

Про продажи автомобилей в странах Балтии

Эстония. В 2021 году на фоне падения продаж во всех странах, тут наоборот наблюдался рост. За прошлый год было продано 22 336 новых автомобилей, что на 19,1% больше, чем в 2020 году. Тогда было реализовано 18 750 автомобилей. Эстония входит в тройку стран по Европе, где продажи выросли, а не упали. Впереди только Хорватия (+24,7%) и Греция (+24,6%).

Латвия. Прошлый 2021 год для этой страны не стал прорывным, как для Эстонии. Но все же небольшой рост продаж был. Так в 2021 году было продано 14 344 новых авто, тогда как в 2020 эта цифра составляла 13 522 автомобиля. Рост составил 6,1%. Очень похожая ситуация с продажами новых автомобилей наблюдается в Болгарии (+9,7), в Польше (+6,3%) и на Кипре (+6,3%)

Литва. Что касается Литвы, то тут ситуация в корне отличается от соседних стран. В прошлом году было продано еще меньше автомобилей, чем в 2020 году. Так в 2021 удалось реализовать 31 371 авто. Годом ранее эта цифра составляла 40 232 машин. Падение продаж — 22%. Это самая негативная тенденция из всех стран Европы. Например, в Бельгии падение продаж меньше, чем в Литве и составляет -11,2%, а в Дании -6,5%.

По словам председателя правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине и известна благодаря своей площадке по продаже автомобилей AUTO.RIA.com, падение продаж во многих странах было связано с дефицитом деталей.