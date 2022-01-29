Продажи новых автомобилей в 2021 году: Эстония в ТОП-3 среди стран Европы по росту
В течение последних шести месяцев 2021 года по всей Европе наблюдалось снижение продаж новых автомобилей. Но Эстония, наоборот, завершила прошлый год с ростом продаж.
В 2021 году продажи новых автомобилей в ЕС упали на 2,4% до 9,7 млн единиц, против 9,9 млн в 2020 году. Общее количество зарегистрированных автомобилей в ЕС по-прежнему было на 3,3 миллиона единиц ниже докризисных продаж в 2019 году. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейских изготовителей автомобилей (АСЕА).
Аналитики эстонской компании RIA.com Marketplaces проанализировали отчеты и рассказывают о главном в странах Балтии и Украине.
Про продажи автомобилей в странах Балтии
Эстония. В 2021 году на фоне падения продаж во всех странах, тут наоборот наблюдался рост. За прошлый год было продано 22 336 новых автомобилей, что на 19,1% больше, чем в 2020 году. Тогда было реализовано 18 750 автомобилей. Эстония входит в тройку стран по Европе, где продажи выросли, а не упали. Впереди только Хорватия (+24,7%) и Греция (+24,6%).
Латвия. Прошлый 2021 год для этой страны не стал прорывным, как для Эстонии. Но все же небольшой рост продаж был. Так в 2021 году было продано 14 344 новых авто, тогда как в 2020 эта цифра составляла 13 522 автомобиля. Рост составил 6,1%. Очень похожая ситуация с продажами новых автомобилей наблюдается в Болгарии (+9,7), в Польше (+6,3%) и на Кипре (+6,3%)
Литва. Что касается Литвы, то тут ситуация в корне отличается от соседних стран. В прошлом году было продано еще меньше автомобилей, чем в 2020 году. Так в 2021 удалось реализовать 31 371 авто. Годом ранее эта цифра составляла 40 232 машин. Падение продаж — 22%. Это самая негативная тенденция из всех стран Европы. Например, в Бельгии падение продаж меньше, чем в Литве и составляет -11,2%, а в Дании -6,5%.
По словам председателя правления эстонской компании RIA.com Marketplaces, которая ведет успешный бизнес в Украине и известна благодаря своей площадке по продаже автомобилей AUTO.RIA.com, падение продаж во многих странах было связано с дефицитом деталей.
"Еще в конце 2020 года мы как эксперты на всемирном автомобильном рынке говорили о том, что в последующие годы будут трудности с поставками автомобилей. Так и случилось. Из-за дефицита электронных компонентов, сокращения производства и нехватки рабочей силы в прошлом году автомобильные заводы по всему миру выпустили на 9 миллионов меньше автомобилей. Конечно, многие страны выстраивались в очередь, ожидая поставок. Но маленькие страны Балтии не почувствовали особого дефицита, как было в Италии, Германии, Испании. Не буду забегать наперед, но Эстония в этом году, возможно, почувствует нехватку новых автомобилей марки Toyota. А продажи именно этой марки составляют большую часть от всех автомобилей", — говорит Артем Уманец из RIA.com Mаrketplaces. — "Заводы в Японии останавливаются из-за нехватки комплектующих. И такая ситуация не только в стране восходящего солнца, но и на автоконцерне Volkswagen, который сократит объемы минимум на 300 тысяч авто в этом году. Предполагаю, что автомобильный кризис закончится только в 2023 году".
В Украине — рекордные продажи за последние 9 лет
В 2021 году в Украине реализовали 103 тысячи 650 новых авто. Это на 20% больше, чем в 2020 году, когда было реализовано 86 тысяч 853 автомобиля. Украина занимает высокое место по увеличению продаж среди всех стран Европы. Но продажи новых автомобилей приблизительно в пять раз меньше, чем подержанных — привезенных из США и других стран.
"В прошлом году в Украине было продано более 100 тысяч новых автомобилей. А вот ввезенных из-за границы подержанных автомобилей, которые получили первую регистрацию — более полумиллиона, а вернее 517 тысяч. В прошлом году Украина побила свой рекорд по продажам новых автомобилей, которого не видела с 2013 года. Поэтому однозначно можем констатировать тот факт, что Украина на хорошем счету у автопроизводителей. И поэтому многие концерны и автомобильные заводы спешили закрыть все пробелы по поставкам автомобилей в эту страну", — говорит Уманец.
Стоит отметить, что среди самых больших рынков в Европе только в Германии наблюдалось падение продаж новых авто. Прошлый год эта страна закончила с результатом -10,1%. В Италии рост за год составил +5,5%, в Испании +1,0%, во Франции +0,5%.