ФОТО | Circle K открыла в Иру первую модульную заправочную станцию

”Модульные заправочные станции Circle K — это способ, как сделать заправочные станции там, где они больше всего нужны потребителям. Ожидания потребителей по отношению к заправочным станциям в последние годы изменились. Всё больше люди желают заправляться как можно ближе к дому или работе, а также делать покупки первой необходимости по пути. Поэтому заправочные станции стали удобными магазинами, которые можно сравнить также с магазинами возле дома”, — объяснила коммерческий директор Circle K Eesti Диана Вейгель.

Установленная в Иру модульная заправочная станция — это первая подобная станция Circle K в Эстонии. ”Идея начать устанавливать модульные заправочные станции возникла из практической необходимости строить заправочные станции на новых местах. Большое преимущество модульного здания в том, что его можно подготовить на заводе в то время, когда, например, на участке недвижимости ещё ведутся строительные работы. Это обеспечивает нам в итоге более быстрое строительство”, — объяснила Вейгель.

Также большой ценностью модульных зданий является возможность при необходимости переносить их в другое место. ”Например, если мы видим, что посещаемость заправочной станции в определённом месте низкая и содержание заправочной станции там ввиду этого нерентабельно, то мы можем переустановить станцию на новое место, где спрос выше. В случае со стационарной заправочной станцией такой возможности нет”, — рассказала коммерческий директор Circle K Eesti.

Модульная заправочная станция по своей сути такая же, как любая другая заправочная станция Circle K, то есть для клиента ничего не меняется. Там есть возможность заправляться разными видами топлива, покупать с собой горячие напитки и полноценную приготовленную на месте еду Circle K, а также иные магазинные товары.

Общая площадь модульной заправочной станции 209,2 м2, из которых торговый зал составляет 122 м2. Строительные работы осуществило Akso-Haus OÜ.