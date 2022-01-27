В Риге задержали извращенца, заманившего к себе домой двух мальчиков

Все началось с того, что в Рижскую муниципальную полицию поступила информация от мальчика и от руководства юношеского центра о мужчине, который звонит и рассылает письма нескольким детям. После проверки сигнала появились основания полагать, что мужчина действует с преступными намерениями, поэтому об этом сообщили в Госполицию.

На основании подозрений 19 января полиция задержала мужчину 1984 г.р. Согласно имеющимся данным, он познакомился на улице с мальчиками в возрасте 12 и 13 лет, а затем пригласил их к себе домой. Там он угощал их сладостями, давал сигареты, а также показывал порнографические материалы, заводил разговоры на тему сексуальности и предлагал детям вступить в интимную связь.

В ходе следствия было установлено, что преступление совершено в период с октября по декабрь 2021 года. В настоящее время в распоряжении полиции имеется информация о двух потерпевших мальчиках. По делу начат уголовный процесс о совращении малолетних лиц За это преступление грозит до 7 лет лишения свободы.

В Госполиции сообщили также, что задержанный ранее уже был судим за аналогичные преступления. Кроме того, в отношении его ранее уже был начат еще один уголовный процесс за попытку растления детей. Следствие продолжается.

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