Украина и Нидерланды против России. Три страны впервые встретились в суде по делу MH17

Выступавшие в суде представители Украины настаивали на том, что в Донбассе побывал не только российский ”Бук”, но десятки танков и бронетранспортеров армии России. В Киеве заявляют, что с весны 2014 года Россия фактически контролирует часть Донецкой и Луганской областей и их общую границу с Россией.

”Без России не было бы ДНР ”, — заявил суду представитель Нидерландов.

С ним не согласился представитель Нидерландов. Он утверждает, что рейс МН17 был сбит ”Буком”, прибывшим с территории России, а управляли установкой россияне, поскольку у военных самопровозглашенных республик Донбасса не было таких специалистов.

Первым выступил представитель России, заявивший, что нет никаких достоверных доказательств того, что Россия поставляла вооружение в Донбасс. "В деле есть только слухи, фейки и обвинения в духе ”крайне вероятно”, — добавил он.

Чтобы разобраться во всех этих делах, суду предстоит сначала установить, находилась ли часть территории Донбасса под контролем России в 2014 году.

”Из-за поведения России юридические процедуры необоснованно затягиваются. Родственники постоянно сталкиваются с дезинформацией и лживыми репортажами. В результате у родственников нет возможности дистанцироваться от произошедшего”, — добавил он.

”Поведение России обостряет страдания [родственников]”, — заявил на суде Пид Плуг, потерявший при крушении ”Боинга” брата, невестку и племянника. Останки брата Пида не нашли до сих пор.

- О нарушениях прав человека во время событий, связанных с конфликтом в Донбассе (подана Украиной). - Об отправке детей-сирот из интерната в Луганске на лечение в Россию (подана Украиной). В Киеве считают, что детей похитили члены ”незаконных вооруженных формирований”. - Жалоба Нидерландов в поддержку заявления родственников 298 человек, погибших в ходе крушения ”Боинга” MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Родственники добиваются признания ответственности России за причастность к трагедии, а также требуют выплатить компенсации.

В деле против России ЕСПЧ объединил три жалобы:

”Москва говорит, что ”Боинг” был сбит во время вооруженного конфликта, чтобы подвести дело под выводы суда в деле о Грузии против России о событиях 2008 года (ЕСПЧ тогда отказался рассматривать нарушения прав человека во время боевых действий — прим Би-би-си). Но одновременно Москва соглашается с голландскими прокурорами, что он не был сбит во время вооруженного конфликта, чтобы продолжать отрицать, что его сбили представители государства", — отмечает представитель правозащитной группы ”Агора” Кирилл Коротеев.

Россия же в ходе обсуждения этого вопроса озвучивала позиции, которые могут показаться противоположными друг другу.

В Донбассе вооруженный конфликт продолжается до сих пор. Представитель Киева попытался убедить судей в том, что на востоке Украины события развивались иначе, и в момент начала боевых действий Москва уже контролировала действия сепаратистов.

Но в ходе заседания выяснилось, что проведение таких параллелей не всегда выгодно Киеву. В предыдущие годы ЕСПЧ отказался рассматривать жалобы о нарушениях прав человека, происходивших в активный период боевых действий между Россией и Грузией в августе 2008 года. В итоге решение вынесли только по действиям России уже после прекращения огня.

Представитель Киева предложил провести параллели с другими делами, которые ранее рассматривали в ЕСПЧ. В предыдущие годы Страсбург постановил, что Россия осуществляет ”де-факто контроль” над Крымом и Южной Осетией. А ситуация в Донбассе, по мнению украинской стороны, схожа.

Кроме того, все жалобы объединяет вопрос, отвечает ли Россия за действия участников конфликта и расследовала ли она нарушения, сказал Би-би-си руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев.

”Те три жалобы, которые ЕСПЧ начал рассматривать сейчас, суд объединил, чтобы быстрее принять принципиальные решения: признать ли юрисдикцию России на чужой территории, если да — то с какого момента и применительно к каким событиям”, — пояснил Би-би-си редактор информационно-аналитического "Бюллетеня ЕСПЧ" Юрий Берестнев.

Заявители просят признать нарушения Россией требований Конвенции о защите прав человека — права на жизнь, свободу, уважения частной жизни, выражения мнений и свободу передвижения. А также — запрета пыток и обеспечения эффективного расследования нарушений этих прав.

Представитель Украины также обратил внимание судей на то, что Москва начала раздавать жителям Донбасса российские паспорта.

В целом, по мнению Коротеева, Россия даже не попыталась опровергнуть ссылки Киева на конкретные доказательства.

Старая дуэль с новыми участниками

В предыдущие годы межгосударственный спор Украины и России постоянно превращался в публичную дуэль британских барристеров.

Интересы Украины в ЕСПЧ защищал барристер Бен Эммерсон. А от имени России выступал Майкл Суэйнстон.

В 2016 году минюст России заключил с Суэйнстоном контракт о работе по "крымскому делу" на сумму почти в полмиллиарда рублей. Но потом информацию об условиях работы британца власти России засекретили.

В 2020 году в российскую конституцию внесли поправки, позволяющие российским властям не исполнять решения международных судов. После этого Суэйнстон перестал представлять интересы Москвы в Страсбурге.

Найти судей для рассмотрения спора Украины с Россией тоже оказалось непросто.

По правилам ЕСПЧ судья из той или иной страны участвует в рассмотрении всех дел по жалобам против своего государства. Но по стандартам Совета Европы он должен представлять не власти этой страны, а национальную правовую систему и общество в целом.

Постоянный российский судья в ЕСПЧ Дмитрий Дедов взял самоотвод, ссылаясь на то, что он родился и жил на Украине. Ему нашли замену, но накануне слушаний в ноябре прошлого года и этот человек вдруг взял самоотвод. Некоторые эксперты считают, что такие шаги помогают России, поскольку ей выгодно затягивание процесса.

В итоге в 2022 году к рассмотрению дела приступил новый постоянный российский судья в ЕСПЧ Михаил Лобов.

Другая интрига была связана с кандидатурой украинского судьи Анны Юдковской. Российские власти еще в первом украинско-российском споре в ЕСПЧ безуспешно заявляли ей отвод, ссылаясь на высказывания судьи об аннексии Крыма и нарушениях там прав человека. Срок полномочий судьи в 2019 году истек, однако власти Украины до сих пор не смогли согласовать с ПАСЕ кандидатуру нового судьи.

Всего этот спор рассматривают 20 судей. По правилам, их в таком деле должно быть не менее 17.