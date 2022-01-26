Олимпийская чемпионка из России выложила фото топлес с отдыха

На снимке Боброва стоит спиной.

Как пишет спортсменка, они с мужем приехали в Стамбул и в первый день посетили хаммам, где и было сделано фото.

"Пока была плохая погода, решили пошопиться. Вечером пошли вдвоём расслабиться на массаже, сделать пилинг, погреться в хамам — так сказать, очистить тело и душу вдвоём. Устроили себе романтический вечер.

Вы спросите, а как же главные достопримечательности? Голубая мечеть, собор Святой Софии? Всё это обязательно будет, но мы действуем не по плану. Спонтанность наше всё.