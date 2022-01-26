Генсек НАТО назвал три области, где возможна договоренность с Россией

"Мы не пойдем на компромиссы по основополагающим принципам. Это касается и права какой-либо страны на прием в состав НАТО", — сказал глава НАТО вечером в среду, 26 января, на экстренно созванной пресс-конференции после передачи послу РФ в Брюсселе письменного ответа альянса на требования России о "гарантиях безопасности".

Столтенберг подчеркнул готовность выслушать опасения России в сфере безопасности. Генсек НАТО указал, что Североатлантический альянс — сугубо оборонительная организация, которая не намерена искать конфронтации.

НАТО укрепила боеготовность своих сил

Столтенберг заявил, что НАТО надеется на благоприятное разрешение конфликта вокруг Украины, но отметил, что альянс готов и к худшему сценарию. Он сообщил, что НАТО приняла меры по укреплению боеготовности своих сил и примет все меры для защиты своих союзников. По словам Столтенберга, авангард сил НАТО численностью в 5 тысяч солдат может быть развернут в течение нескольких дней.

НАТО предложила России установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты для избежания инцидентов.

Помимо этого НАТО и России следует восстановить свои офисы в Москве и Брюсселе, добавил он.

Столтенберг также назвал три сферы, где возможен прогресс с Россией, дополняет РБК.

- Отношения Россия-НАТО. По его словам, Россия прервала контакты, что сделало диалог сложным, поэтому необходимо восстановить их, в том числе возобновить диалог военных.

- НАТО готова слушать озабоченности России и участвовать в реальном обсуждении на принципах ЕС, в том числе Хельсинских соглашений о том, что государства сами определяют свою внешнюю политику. Он подчеркнул, что Россия уже присутствует в Украине, Грузии и Молдавии без разрешения этих стран.

”Россия должна воздерживаться от угрожающего размещения сил, агрессивной риторики против стран НАТО и других государств. Россия также должна вывести свои войска с Украины, Грузии, а также Молдавии (имеется в виду Приднестровье, где находятся российские миротворцы)”, — заявил Столтенберг.

- НАТО предлагает России в качестве первого шага обсудить проведение учений.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс сохранит принцип ”открытых дверей”, однако вступление Украины в НАТО пока выглядит маловероятным.