Глава Госдепа США рассказал о содержании ответов на требования России по безопасности. Какова реакция Москвы?
Он добавил, что Вашингтон не будет публиковать документ, чтобы иметь пространство для закрытых переговоров. По его словам, содержание документа соотносится с тем, что США говорили по этой теме публично.
Блинкен подчеркнул, что Вашингтон не поступится принципом открытых дверей НАТО, о чем говорится в письменном ответе России. Тем не менее, в документе есть ”позитивные моменты”, над которыми можно работать при готовности Москвы, добавил он.
Глава Госдепартамента обозначил сферы, где Вашингтон видит возможность для прогресса в переговорах: режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить прозрачность и стабильность.
Решение о дальнейших шагах остается за Россией, но США готовы к любым сценариям, заверил Блинкен.
Блинкен подчеркнул, что письменные ответы России являются скорее ”набором идей”, а не формальным переговорным документом либо предложением.
”Мы продолжаем в координации с европейскими партнерами работу по жестким экономическим санкциям <…> Мы разрабатываем план действий, способный оказать мощное влияние и который будет иметь высокую цену для российской экономики и финансовой системы”, — сказал он.
В ответе США России по гарантиям безопасности есть важные и позитивные моменты, с которыми обе стороны могут работать, сказал госсекретарь США.
”Есть важные вещи, с которыми можно работать, если Россия серьезно настроена работать с ними. <…> У меня нет сомнений, что Россия подойдет к этому серьезно, в духе взаимности, с намерением усилить безопасность для нас всех. В этом документе есть большие позитивные моменты, над которыми следует работать”, — сказал Блинкен.
Основные тезисы выступления Блинкена
- США передали ответ Москве и готовы к переговорам с Россией в случае деэскалации.
”Там содержатся очень позитивные вещи, над которыми нужно работать <…> Все эти вещи отражают общую обеспокоенность, включая обеспокоенность, о которой говорила Россия <…> Думаю, есть важные вещи, с которыми можно работать, если Россия серьезно настроена на эту работу”.
- США предпочитают дипломатический способ урегулирования и готовы ко всем сценариям.
”Решение о том, как ответить, остается за Россией. Мы готовы ко всем сценариям”.
- Сотрудничество США и России возможно в тех областях, которые указаны в ответе на предложения Москвы.
”В этом документе мы не только выразили наши главные принципы и обеспокоенность о том, что делает Россия для подрыва безопасности и стабильности, мы также обозначили сферы, где, как мы думаем, мы вместе могли бы усилить безопасность”.
- Принцип ”открытых дверей” в НАТО сохраняется.
”В документе ясно обозначены базовые принципы, которым мы привержены и которые будем отстаивать, большинство из них было озвучено мной в публичных выступлениях в последние дни и недели, в их числе политика ”открытых дверей” НАТО”.
- США не будут публиковать ответ на российские предложения и ждут того же от Москвы.
”Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению”.
- Госдеп рассчитывает на разговор с министром Лавровым в ближайшие дни для подготовки дальнейших переговоров.
- США не уверены, что Россия начнет вторжение на Украину.
”Пока мы не знаем, будет ли Россия продолжать свою агрессию в отношении Украины”.
- Президент Джо Байден принимал активное участие в составлении ответа, он лично вносил правки.
Первая реакция Москвы
Россия собирается изучать письменный ответ НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает ”Интерфакс”.
”Прочитаем. Изучим”, — сказал он в ответ на вопрос о том, сколько времени Россия будет читать ответ на свои предложения по безопасности. Он напомнил, что США и НАТО изучали документ от России в течение полутора месяцев.