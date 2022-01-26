США передали России письменные ответы по гарантиям безопасности и посоветовали американцам покинуть Украину

Посол США в России Джон Салливан привез в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения по безопасности. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

”В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности”, — говорится в сообщении.

Как передает ”Коммерсант”, Салливан доставил два документа: один — от США, второй — от НАТО.

Источник Bloomberg сообщил, что в ответе США, скорее всего, будут выдвинуты идеи, которые администрация американского президента Джо Байдена уже обозначила в качестве областей, над которыми она готова работать с Россией, таких как контроль над вооружениями и более прозрачные коммуникации.

Посольство США посоветовало своим гражданам задуматься о выезде с Украины

Посольство США в Киеве опубликовало рекомендации своим гражданам на Украине в связи с последними событиями. Дипмиссия советует рассмотреть возможность отъезда из страны.

”Государственный департамент в распоряжении от 23 января приказал членам семей сотрудников посольства, а также работающим по контракту в миссии покинуть посольство в Киеве из-за угрозы российского военного вмешательства. Американским гражданам на Украине следует уже сейчас рассматривать возможность выезда из страны регулярным или частным транспортом”, — говорится в сообщении.

В заявлении посольства указывается, что ситуация на границах с Россией и Донбассом остается непредсказуемой и может ухудшиться в любой момент. Упоминаются в сообщении и демонстрации по всей стране (в том числе и в Киеве), в ходе которых совершаются акты насилия.

”Гражданам США следует понимать, что в случае российского вмешательства работа посольства по оказанию помощи в выезде с Украины будет затруднена. Тем, кто все же решится остаться в стране, предложено установить связь с дипмиссией”.

Также гражданам США предложено подготовить запасной план на тот случай, если не удастся связаться с сотрудниками посольства, и следить за новостями.