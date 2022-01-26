Впервые за полгода курс евро превысил 90 рублей

Курс евро вырос на ₽1,25 или на 1,45%, до ₽90,097 по состоянию на 18:38 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на ₽1,27 или на 1,6% — до ₽79,9.

Рубль снижается к евро и доллару на фоне роста геополитических рисков. В среду посольство США на Украине предложило находящимся там гражданам США подумать над немедленным отъездом из страны.

”Государственный департамент в распоряжении от 23 января приказал членам семей сотрудников посольства, а также работающим по контракту в миссии покинуть посольство в Киеве из-за угрозы российского военного вмешательства. Американским гражданам на Украине следует уже сейчас рассматривать возможность выезда из страны регулярным или частным транспортом”, — говорится в сообщении организации.

В начале дня рубль укреплялся на позитивном внешнем фоне и ускорении роста нефти, но вскоре резко сдал позиции, хотя ситуация на мировых рынках оставалась благоприятной, рассказал эксперт ”БКС Мир инвестиций” Дмитрий Бабин. Рост нефти не спас рубль от потерь, отметил эксперт.

Сегодня стоимость нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку $90 за баррель. Позитивной динамике сырьевых товаров способствовало улучшение ситуации на мировых рынках. Дополнительным драйвером роста нефтяных цен выступает превысившее ожидание снижение запасов нефти по данным Американского института нефти (API).