26.01.2022, 16:52
ГАЛЕРЕЯ | Первые эстонские спортсмены вылетели в Пекин на Олимпиаду(6)
ФОТО: Jaanus Lensment
Сегодня первая группа эстонских спортсменов отправилась в Китай для участия в зимних Олимпийских играх, которые стартуют 4 февраля.
В числе первых сегодня в Пекин поехали лыжные гонщики Кейди и Кайди Каасику, Алвар Йоханнес Алев и биатлонисты Туули Томингас и Сюзан Кюльм. Их путь в столицу зимних Игр начался с короткого перелета в Хельсинки, откуда они прямым рейсом вылетят в китайскую столицу.
Всего в Пекине нашу страну будут представлять 26 спортсменов. Подробнее читайте здесь.