ГАЛЕРЕЯ | Первые эстонские спортсмены вылетели в Пекин на Олимпиаду

В числе первых сегодня в Пекин поехали лыжные гонщики Кейди и Кайди Каасику, Алвар Йоханнес Алев и биатлонисты Туули Томингас и Сюзан Кюльм. Их путь в столицу зимних Игр начался с короткого перелета в Хельсинки, откуда они прямым рейсом вылетят в китайскую столицу.