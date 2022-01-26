”Единая Россия” попросила Путина начать поставки военной продукции в самопровозглашенные ДНР и ЛНР

Как заявил глава фракции ”Единой России” в Думе Владимир Васильев, в партии ”пришли к пониманию, что не могут бросить людей на произвол киевского режима”.

”В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан”, — сказал Васильев.

Идею начать поставки вооружений ЛНР и ДНР первым публично высказал секретарь генсовета ”Единой России” Андрей Турчак — это произошло за несколько часов до заявления Васильева.

Турчак объяснил необходимость поставок тем, что НАТО ”накачивает” оружием Украину и ”подталкивает украинскую хунту к прямому вторжению на Донбасс”.