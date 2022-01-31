Девушка дня. Бывшая стриптизерша зажигает в UFC: написала библию для девушек на шесте, а после победы забралась на руки Джо Рогана

33-летняя девушка пришла в профессию, когда ей было 20, и совмещала работу с тренировками по джиу-джитсу. Она много дралась, за что ее в детстве даже выгоняли из школы. Ванесса всегда интересовалась ММА, а в джиу-джитсу получила пурпурный пояс.

Демопулос считает, что работая стриптизершой, она познала свое тело — и этот навык помогает в единоборствах:

”Танцы на шесте требуют большой ловкости, чувства тела и гибкости. Это похоже на то, что нужно в джиу-джитсу, но там у вас есть возможность зацепиться за соперника, и вы в безопасности, если находитесь на земле. В стриптизе это намного более опасно, ведь вы держитесь только за шест, одно неверное движение — и вам конец”.

Ванесса работала стриптизершей 13 лет и в 2017-м даже написала книгу — ”Библия стриптизерши”.



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