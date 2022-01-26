"Если меня убьют, не сдавайтесь". Каким получился фильм HBO об Алексее Навальном

Рохер не снял "своего рода "Срок" для западного зрителя". То ли его герои не успели привыкнуть к камере, то ли именно предыдущий опыт заставил их быть осторожнее — фильм о российской оппозиции начала 2010-х получился настолько откровенным, что многие герои остались им недовольны.

Апогей ленты — разговор с предполагаемым отравителем из ФСБ Константином Кудрявцевым — Навальный выложил в YouTube больше года назад. Само расследование тоже разобрали по косточкам — и политик, и расследователь из Bellingcat Христо Грозев (Bellingcat внесен в российский реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), и другие соратники Навального дали десятки интервью о том, как раскрыли предполагаемых злодеев.

Российский зритель, ожидающий новых подробностей о том, как Навальный жил в Германии, расследовал покушение на самого себя и готовил собственный фильм о "дворце Путина", вероятно, будет разочарован.

Впрочем, это и не триллер, как того хотелось Навальному.

"Все у тебя хорошо с английским. Но глаза злые"

Политик провел этот год в заключении по делу "Ив Роше". Фильм о самом себе он посмотреть в ближайшее время вряд ли сможет. Как он сам шутил, в библиотеке колонии, где он сидит, нет подписки на стриминговый сервис HBO Max, на котором выйдет лента.

Рохер провел с Навальными в Германии три месяца, пока политик лечился от последствий отравления и выяснял, кто пытался его убить. Команда наснимала почти 500 часов материала, который выходит на экраны спустя год после возвращения Навального в Россию.

Во время съемок интервью оппозиционер еще скажет за глаза про режиссера Рохера (для канадца это второй полнометражный документальный проект и первый в карьере фильм о политике, до этого он снимал про музыкантов): "Да, я понимаю, что он все это снимает для фильма, который выпустит, когда меня грохнут".

Навальный в самом начале фильма Дэниела Рохера пытается задать тон следующим полутора часам картины. На вопрос, с которого начинается фильм, — "Если тебя убьют, какое сообщение ты бы хотел оставить людям в России?" — политик отвечает с фирменным цинизмом: "Да перестань. Пусть будет фильм номер два, пусть будет триллер. Убьют — сделаем скучный фильм памяти".

Ближе, чем сходить вместе покормить ослика и пони в немецкой деревне и пошутить о том, что из соседнего сада можно было бы нарвать ночью яблок, семья Навальных камеру документалиста не пустила.

Откровений от Навального Рохер не добился — в интервью он сдержан, на вопросы отвечает в свойственном ему стиле.

"С первым появлением Путина на экране у меня было чувство, что в телевизоре политический лидер, которому я не верю". "Я хочу бороться с Путиным". "Пока я становился более и более знаменитым, я надеялся, что для них будет все более сложнее меня убить, потому что я знаменит. И как же я ошибся".

Когда Рохер ставит ему в вину походы на националистические "Русские марши", где "люди кидают зиги", он заметно раздражается и объясняет, что строит коалицию и готов общаться "и с этими людьми тоже, они граждане России".

Рохер признается, что делал фильм в основном для западной аудитории, Навальный в интервью с ним говорит по-английски — и очень переживает, что плохо говорит на иностранном языке. Его соратница Мария Певчих успокаивает: "Все у тебя хорошо с английским. Но глаза злые. Смотри подобрее".

"Я понял, чего вы хотите"



Фильм идеально композиционно выстроен. Вот Навальный собирает чемоданы, вот пишет видеообращение к сторонникам и готовится лететь в Москву (нас готовят к финалу, где политика неизбежно задержат в московском аэропорту).

Вот сцены четырехлетней давности, как оппозиционер ведет президентскую кампанию, вот его обливают зеленкой, вот зрителя подводят к поездке Навального в Сибирь в августе 2020 года. Сцены за кадром — политик записывает стендап для своего очередного расследования о региональной коррупции, на фоне мужчина писает на стену.

Навальный признается, что та поездка удивила его спокойной обстановкой — ни полиция, ни политические оппоненты не пытались сорвать съемки или преследовать его: "А где все? Где моя полиция? Было странное ощущение нехватки уважения".