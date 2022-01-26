Россия отправила в Беларусь один из своих самых современных истребителей Су-35

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию на территорию Республики Беларусь", — заявили в российском военном ведомстве.

"В Минобороны РФ добавили, что экипажи отработают полеты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.

Там отметили, что при подготовке к перебазированию инженерно-технический состав авиаполка провел детальную проверку работы всех систем и оборудования самолетов.

Су-35 — сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++. Он способен развивать скорость до 2,5 тысяч км/ч, дальность полета достигает 3,4 тысячи км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

Ранее Минобороны России сообщало о планах направить на учения в Белоруссию 12 истребителей Су-35 и дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С".

21 января началась переброска на учения в Белоруссию двух дивизионов С-400. По прибытии они заступят на учебное боевое дежурство в составе единой региональной системы ПВО России и Белоруссии.

Как сообщал "Интерфакс", Россия и Белоруссии проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе — до 9 февраля — планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе — с 10 по 20 февраля — будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

Число участников маневров не называлось.

В учениях будут задействованы почти все Вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, заявил накануне начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.