26.01.2022, 16:10
ФОТО | Пьяный мужчина ударил свою собаку ножом(1)
Foto: Anni Õnneleid
В Рапламаа пьяный мужчина ударил ножом свою собаку, так как та якобы напала на его сожительницу, пишет Loomaveeb.
Инцидент произошел 24 января в деревне Аэспа в ходе распития хозяевами алкогольных напитков. Согласно версии мужчины, собака, которой 14 лет, стала нападать на его сожительницу и не реагировала на запреты. По словам хозяина, раньше животное ни на кого не нападало.
Раненая собака была доставлена в клинику Loomade Hoiupaik MTÜ.
Далее делом займется полиция и Сельскохозяйственный и продовольственный департамент .
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