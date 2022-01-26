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26.01.2022, 16:10

ФОТО | Пьяный мужчина ударил свою собаку ножом

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Foto: Anni Õnneleid

В Рапламаа пьяный мужчина ударил ножом свою собаку, так как та якобы напала на его сожительницу, пишет Loomaveeb.

Инцидент произошел 24 января в деревне Аэспа в ходе распития хозяевами алкогольных напитков. Согласно версии мужчины, собака, которой 14 лет, стала нападать на его сожительницу и не реагировала на запреты. По словам хозяина, раньше животное ни на кого не нападало.

Раненая собака была доставлена в клинику Loomade Hoiupaik MTÜ.

Далее делом займется полиция и Сельскохозяйственный и продовольственный департамент .

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