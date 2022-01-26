ФОТО | Пьяный мужчина ударил свою собаку ножом

Инцидент произошел 24 января в деревне Аэспа в ходе распития хозяевами алкогольных напитков. Согласно версии мужчины, собака, которой 14 лет, стала нападать на его сожительницу и не реагировала на запреты. По словам хозяина, раньше животное ни на кого не нападало.