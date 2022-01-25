Белый дом ответил на сомнения Киева в подготовке Россией вторжения

На пресс-конференции в Белом доме она ответила на вопрос, почему руководство Украины заявляет, что не видит угрозы вторжения России и как это согласуется с постоянными предупреждениями Вашингтона об эскалации на границе.

Псаки начала свой ответ с тезиса о том, что никто не может знать, что задумал президент России Владимир Путин.

”Никто не может проникнуть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе”, — сказала Псаки.

Она добавила, что Москва продолжает ”агрессивную риторику” и ищет предлог для агрессии.

”Мы видим рост агрессивных действий и подготовки на границе”, — заверила журналистов пресс-секретарь президента США.

Руководство Украины уже в течение нескольких дней призывает граждан не поддаваться паническим настроениям и заверяет, что ситуация на границе с Россией находится под контролем, а признаков подготовки вторжения российских войск на Украину нет.

Сегодня со специальным видеообращением на эту тему выступил президент Владимир Зеленский, который призвал украинцев беречь мозг ”от брехни”. Накануне к украинскому народу с призывом не паниковать и не верить дезинформации обращались Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Евгений Данилов и министр обороны Алексей Резников.

Причем Шмыгаль ответил, что видит единственную угрозу экономике Украины — от дезинформации, которая порождает нестабильность.

Впервые о подготовке российских войск к вторжению на Украину американские СМИ сообщили в октябре 2021 года. С тех пор с различными заявлениями на эту тему выступили многие западные политики. Предупреждения о возможном вторжении России следовали практически ежедневно.

США их союзники по НАТО пригрозили Москве ”невиданными санкциями”, включая санкции против высшего руководства страны и лично Владимира Путина.

Байден назвал условие для рассмотрения санкций против лично Путина